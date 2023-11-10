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В МИД Израиля назвали новые данные о погибших в атаке ХАМАС

Даниил Сотников
10 ноября 2023 г.

После опознания тел погибших в результате атаки ХАМАС выяснилось, что некоторые из них, по-видимому, принадлежали террористам, заявили в МИД Израиля.

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Мемориал жертвам атаки ХАМАС на Израиль
Мемориал жертвам атаки ХАМАС на ИзраильФото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Официальный представителя МИД Израиля Лиор Хайат в пятницу, 10 ноября, привел в своем блоге в соцсети Х новые данные о числе жертв нападения ХАМАС. Вместо 1400 убитых террористами теперь говорится о 1200 погибших. В комментарии агентству AFP Хайат уточнил, что данные были обновлены по итогам опознания тел.

"Террористы ХАМАС жестоко и хладнокровно убили около 1200 человек и похитили 240 человек, включая младенцев, детей, женщин и стариков", - написал Хайат. Многие из первоначально неопознанных тел, обнаруженных после нападения, по-видимому, принадлежали боевикам ХАМАС, сказал AFP представитель МИД Израиля. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировали обновленные данные.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа

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