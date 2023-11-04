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Эрдоган заявил о прекращении контактов с Нетаньяху

Александра Иванова
4 ноября 2023 г.

По словам президента Турции, "Нетаньяху больше не является тем, с кем можно говорить". Но дипломатические связи с Израилем Анкара не разрывает.

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на демонстрации в поддержку палестинского народа (фото из архива)
Эрдоган в Стамбуле на демонстрации в поддержку палестинского народаФото: DHA

На фоне продолжающейся военной операции Израиля против ХАМАС, начатой после нападения этой террористической организации на страну 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности Анкары поддерживать дальнейший контакт с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем говорить. Мы его перечеркнули", - цитируют турецкие СМИ главу государства в субботу, 4 ноября.

Отмечается, что это высказывание было сделано Эрдоганом на обратном пути из Казахстана, где он присутствовал на 10-м саммите Организации тюркских государств. По мнению турецкого президента, Нетаньяху "потерял поддержку своих граждан" и хочет теперь получить одобрение "массовых убийств", используя "религиозную терминологию".

Между тем Турция "пользуется всеми дипломатическими возможностями, чтобы остановить кровопролитие", подчеркнул Эрдоган, подразумевая переговоры турецкой стороны с израильскими спецслужбами, МИД Израиля, представителями террористической организации ХАМАС и палестинской администрацией.

Как пояснила пресс-служба Эрдогана, Турция тем не менее не намерена разрывать дипломатические связи с Израилем.

Неделей ранее власти Израиля заявили, что "проводят переоценку" своих отношений с Анкарой в связи с риторикой Турции на тему палестино-израильского конфликта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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