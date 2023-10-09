ЕС приостановит помощь палестинцам на фоне атак на Израиль
Европейский Союз приостанавливает финансовую помощь Палестинской национальной автономии на фоне нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи заявил в понедельник, 9 октября. Брюссель пересмотрит портфель общим объемом в 691 миллион евро, добавил он.
"Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", - подчеркнул Вархейи. Вести дела "как обычно" невозможно, отметил еврокомиссар.
Евросоюз и составляющие его государства в 2022 году являлись крупнейшим донором для палестинцев, сообщила ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В бюджете ЕС на 2021 - 2024 годы отведено 1,18 млрд евро на финансовую помощь Палестинским территориям, указывает агентство dpa.
Нападение ХАМАС на Израиль
Боевики движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, утром 7 октября нанесли ракетные удары по израильской территории, а затем проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, власти страны официально заявили о ее переходе в состояние войны.
За два дня боестолкновений обе стороны сообщили о сотнях погибших и нескольких тысячах раненых. Израиль признал, что в ходе атак были многочисленные похищения со стороны боевиков.
С осуждением нападения ХАМАС выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН. Армия обороны Израиля 9 октября сообщила о полном восстановлении своего контроля над населенными пунктами, которые подверглись атакам ХАМАС.
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