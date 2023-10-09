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ЕС приостановит помощь палестинцам на фоне атак на Израиль

Павел Мыльников
9 октября 2023 г.

Террор в отношении Израиля достиг поворотного момента, считает еврокомиссар Вархейи. Брюссель пересмотрит портфель помощи на развитие объемом в 691 миллион евро.

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Флаги ЕС у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в БрюсселеФото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Европейский Союз приостанавливает финансовую помощь Палестинской национальной автономии на фоне нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи заявил в понедельник, 9 октября. Брюссель пересмотрит портфель общим объемом в 691 миллион евро, добавил он.

"Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", - подчеркнул Вархейи. Вести дела "как обычно" невозможно, отметил еврокомиссар.

Евросоюз и составляющие его государства в 2022 году являлись крупнейшим донором для палестинцев, сообщила ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В бюджете ЕС на 2021 - 2024 годы отведено 1,18 млрд евро на финансовую помощь Палестинским территориям, указывает агентство dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, утром 7 октября нанесли ракетные удары по израильской территории, а затем проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, власти страны официально заявили о ее переходе в состояние войны.

За два дня боестолкновений обе стороны сообщили о сотнях погибших и нескольких тысячах раненых. Израиль признал, что в ходе атак были многочисленные похищения со стороны боевиков.

С осуждением нападения ХАМАС выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН. Армия обороны Израиля 9 октября сообщила о полном восстановлении своего контроля над населенными пунктами, которые подверглись атакам ХАМАС.

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