"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак

Что происходит в Тель-Авиве спустя два дня после того, как ХАМАС начал наносить ракетные удары по Израилю. О ситуации в городе и настроениях его жителей - в репортаже DW.

Тель-Авив - самый светский город во всем Израиле, где в обычное время даже в шаббат работают рестораны, проходят вечеринки, а пляжи забиты волейболистами и купающимися. Но после 7 октября, когда ХАМАС нанес массированные ракетные удары по Израилю, город замер. Закрыто практически все: многочисленные стройки, бассейны и спортзалы, музеи, рестораны. Не работают школы и детские сады.

Закрытое кафе в Тель-Авиве Фото: Vita Jablokova/DW

Большинство компаний перевели сотрудников на удаленный режим. Открыты только магазины и отели, куда в том числе прибывают люди с юга страны - Ашкелона, Ашдода, Сдерота и других поселений, куда прорвалились террористы или где не прекращаются массивные ракетные обстрелы.

Белый город превратился в центр помощи

Весь город опустел, только одинокие люди из необходимости выгуливают собак, однако на площади Дизенгоф огромное скопление народа. В обычное время на одной из самых людных площадей почти круглосуточно отдыхают люди, играет музыка, а в рестораны стоит очередь даже в шаббат. Это обязательнй пункт у туристов - они приходят смотреть одну из главных достопримечательностей города - белый город, здания в стиле баухаус.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Тель-Авиве Фото: Vita Jablokova/DW

Но на следующий день после атак ХАМАС местные жители собрались тут, чтобы открыть пункт сбора гуманитарной помощи семьям, остающимся в южных поселках и армии. "Приходят люди, которые живут по соседству, я сама видела информацию в социальных сетях, что будут такие сборы, но в итоге просто проходила мимо и осталась помогать", - рассказывает Паула, она приехала в Израиль из Германии учиться на MBA, но решила остаться, потому что влюбилась в Тель-Авив.

Паула помогает собирать в Тель-Авиве гуманитарную помощь Фото: Vita Jablokova/DW

Люди собирают в коробки самые необходимые продукты: хлеб, макароны, консервы, чай, кофе, печенье, газированные напитки и воду, средства гигиены, шампуни, памперсы. За отдельным столом дети и взрослые пишут письма солдатам. "Я просто волонтер на своей машине, поеду, куда будет необходимо, - рассказывает Шай, загружая коробки. - Уверенности, что доеду в нужный пункт нет, но буду пытаться, где можно проехать, там поеду. Есть колл-центр, куда обращаются люди, которым необходима еда и вода, нас связывают с ними".

Жизнь разделилась на "до" и "после"

На площадь Дизенгоф корреспондентка DW приехала в полупустом автобусе, люди почти не отрывают глаз от телефонов, обновляя новости, но тут на сиденьи обнаруживается забытый кем-то телефон. Сначала все боятся подойти к нему, ведь знают, что в городе уже поймали террористов, но потом одна женщина говорит, что видела, как по телефону говорит мужчина, и относит его водителю. Все погружаются обратно в скролинг соцсетей.

Одна из работниц сетевого отеля рассказала, что многие сотрудники отказались выйти на работу, боятся даже приехать на такси. "Я им говорю, что многие на автобусе едут сдавать кровь, а им надо просто сесть на такси у дома и доехать. При этом в ближайшем будущем нас ждет, скорее всего, временное закрытие части отелей сети, когда восстановится турпоток мы даже представить не можем, на ближайшие два месяца почти все брони отменены".

Закрытые пляжи в Тель-Авиве Фото: Vita Jablokova/DW

Пляжи тоже объявлены закрытыми: не работают спасательные пункты, раздевалки, вдоль береговой полосы выставлены черные флаги. "Многие рестораторы приняли решение закрыться, чтобы не рисковать жизнями сотрудников и гостей. Сейчас они готовят еду для армии и жителей юга, - рассказывает Валерия Свирская, создательница самой большой русскоязычной группы репатриантов Израиля. - Жизнь разделилась на "до" и "после", наши живые активные города со скейтерами, собачками, людьми, которые занимаются спортом, жарят шашлыки и чилят на пляже - это всего нет, абсолютно пустые улицы. Состояние у всех, с кем я общалась вчера, абсолютно подавленное, сегодня уже все злые, у каждого мобилизовали кого-то из родственников, настрой "мы сражаемся за жизнь".

Всего за 48 часов по всему Израилю призвали 300 тысяч резервистов. В мессенджерах образовалась отдельная группа по передержке животных тех, кого призвали и попавших с ранениями в больницу, на момент написания статьи в группе было больше 1000 человек, договаривающихся о передаче животных. "Я живу в Яффо, арабском квартале, вчера мы сидели в бомбоубежище вместе арабские и еврейские семьи, дети делились едой, принесли приставку и играли вместе, - рассказывает переехавшая в Израиль полтора года назад Виктория. - Люди в магазинах, в подъезде - все стали сильно приветливее, улицы сегодня пустые".

Очереди у пунктов по сдаче крови

Пункт приема крови открыли в одном из самых популярных торговых центров в центре Тель-Авива. Утром между закрытыми магазинами выстроилась очередь из 800 человек.

"Хоть я не являюсь гражданином, я проживаю здесь в статусе беженца, был вынужден уехать из Беларуси из-за репрессий, хочу помочь армии Израиля, как могу. Я жду уже три часа своей очереди, думаю еще часа четыре займет ожидание. Раньше я никогда не сдавал кровь", - рассказывает Илья.

Пункт сбора донорской крови в Тель-Авиве Фото: Vita Jablokova/DW

Врачи объявляют, что нужны доноры первой положительной группы крови, поскольку она подходит любой группе, совпадающей по резус-фактору. На входе строго спрашивают вегетарианец человек или нет, и знает ли свой уровень гемоглобина. "Я ждал своей очереди семь часов, - рассказывает Майкл сразу после сдачи крови. - Рад, что хоть чем-то могу помочь, физически я чувствую себя хорошо, но эмоционально конечно не легче".

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