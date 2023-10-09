"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак
Тель-Авив - самый светский город во всем Израиле, где в обычное время даже в шаббат работают рестораны, проходят вечеринки, а пляжи забиты волейболистами и купающимися. Но после 7 октября, когда ХАМАС нанес массированные ракетные удары по Израилю, город замер. Закрыто практически все: многочисленные стройки, бассейны и спортзалы, музеи, рестораны. Не работают школы и детские сады.
Большинство компаний перевели сотрудников на удаленный режим. Открыты только магазины и отели, куда в том числе прибывают люди с юга страны - Ашкелона, Ашдода, Сдерота и других поселений, куда прорвалились террористы или где не прекращаются массивные ракетные обстрелы.
Белый город превратился в центр помощи
Весь город опустел, только одинокие люди из необходимости выгуливают собак, однако на площади Дизенгоф огромное скопление народа. В обычное время на одной из самых людных площадей почти круглосуточно отдыхают люди, играет музыка, а в рестораны стоит очередь даже в шаббат. Это обязательнй пункт у туристов - они приходят смотреть одну из главных достопримечательностей города - белый город, здания в стиле баухаус.
Но на следующий день после атак ХАМАС местные жители собрались тут, чтобы открыть пункт сбора гуманитарной помощи семьям, остающимся в южных поселках и армии. "Приходят люди, которые живут по соседству, я сама видела информацию в социальных сетях, что будут такие сборы, но в итоге просто проходила мимо и осталась помогать", - рассказывает Паула, она приехала в Израиль из Германии учиться на MBA, но решила остаться, потому что влюбилась в Тель-Авив.
Люди собирают в коробки самые необходимые продукты: хлеб, макароны, консервы, чай, кофе, печенье, газированные напитки и воду, средства гигиены, шампуни, памперсы. За отдельным столом дети и взрослые пишут письма солдатам. "Я просто волонтер на своей машине, поеду, куда будет необходимо, - рассказывает Шай, загружая коробки. - Уверенности, что доеду в нужный пункт нет, но буду пытаться, где можно проехать, там поеду. Есть колл-центр, куда обращаются люди, которым необходима еда и вода, нас связывают с ними".
Жизнь разделилась на "до" и "после"
На площадь Дизенгоф корреспондентка DW приехала в полупустом автобусе, люди почти не отрывают глаз от телефонов, обновляя новости, но тут на сиденьи обнаруживается забытый кем-то телефон. Сначала все боятся подойти к нему, ведь знают, что в городе уже поймали террористов, но потом одна женщина говорит, что видела, как по телефону говорит мужчина, и относит его водителю. Все погружаются обратно в скролинг соцсетей.
Одна из работниц сетевого отеля рассказала, что многие сотрудники отказались выйти на работу, боятся даже приехать на такси. "Я им говорю, что многие на автобусе едут сдавать кровь, а им надо просто сесть на такси у дома и доехать. При этом в ближайшем будущем нас ждет, скорее всего, временное закрытие части отелей сети, когда восстановится турпоток мы даже представить не можем, на ближайшие два месяца почти все брони отменены".
Пляжи тоже объявлены закрытыми: не работают спасательные пункты, раздевалки, вдоль береговой полосы выставлены черные флаги. "Многие рестораторы приняли решение закрыться, чтобы не рисковать жизнями сотрудников и гостей. Сейчас они готовят еду для армии и жителей юга, - рассказывает Валерия Свирская, создательница самой большой русскоязычной группы репатриантов Израиля. - Жизнь разделилась на "до" и "после", наши живые активные города со скейтерами, собачками, людьми, которые занимаются спортом, жарят шашлыки и чилят на пляже - это всего нет, абсолютно пустые улицы. Состояние у всех, с кем я общалась вчера, абсолютно подавленное, сегодня уже все злые, у каждого мобилизовали кого-то из родственников, настрой "мы сражаемся за жизнь".
Всего за 48 часов по всему Израилю призвали 300 тысяч резервистов. В мессенджерах образовалась отдельная группа по передержке животных тех, кого призвали и попавших с ранениями в больницу, на момент написания статьи в группе было больше 1000 человек, договаривающихся о передаче животных. "Я живу в Яффо, арабском квартале, вчера мы сидели в бомбоубежище вместе арабские и еврейские семьи, дети делились едой, принесли приставку и играли вместе, - рассказывает переехавшая в Израиль полтора года назад Виктория. - Люди в магазинах, в подъезде - все стали сильно приветливее, улицы сегодня пустые".
Очереди у пунктов по сдаче крови
Пункт приема крови открыли в одном из самых популярных торговых центров в центре Тель-Авива. Утром между закрытыми магазинами выстроилась очередь из 800 человек.
"Хоть я не являюсь гражданином, я проживаю здесь в статусе беженца, был вынужден уехать из Беларуси из-за репрессий, хочу помочь армии Израиля, как могу. Я жду уже три часа своей очереди, думаю еще часа четыре займет ожидание. Раньше я никогда не сдавал кровь", - рассказывает Илья.
Врачи объявляют, что нужны доноры первой положительной группы крови, поскольку она подходит любой группе, совпадающей по резус-фактору. На входе строго спрашивают вегетарианец человек или нет, и знает ли свой уровень гемоглобина. "Я ждал своей очереди семь часов, - рассказывает Майкл сразу после сдачи крови. - Рад, что хоть чем-то могу помочь, физически я чувствую себя хорошо, но эмоционально конечно не легче".
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