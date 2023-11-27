WSJ: ХАМАС и Израиль ведут переговоры о продлении перемирия

Израиль и боевики движения ХАМАС ведут переговоры о продлении временного режима прекращения огня. Об этом газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила в воскресенье, 26 ноября, со ссылкой на египетских и катарских чиновников.

Посредниками в переговорах выступают Катар и Египет. Их цель - убедить ХАМАС и Израиль продлить четырехдневное перемирие, заканчивающееся 27 ноября, еще на четыре дня, пишет WSJ. Участники переговоров обсуждают потенциальное освобождение из плена ХАМАС еще как минимум 20 женщин и детей в обмен на палестинских заключенных и доставку большего количества гуманитарной помощи в Газу, рассказали источники издания.

Представитель ХАМАС отметил, что группировка выступает за продление перемирия. "ХАМАС стремится продлить прекращение огня за пределы первоначальных четырех дней, активно изучая возможность освобождения большего числа заключенных", - цитирует WSJ заявление террористической группировки.

Нетаньяху приветствовал возможность освобождения новых израильских заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул накануне, что приветствует возможность освобождения в каждый новый день перемирия еще десяти израильских заложников. На данный момент из израильских тюрем были выпущены 117 палестинских заключенных. Еще 40 планируется освободить 27 ноября. Между тем в списке Израиля с кандидатами на выход из тюрьмы в рамках сделки находятся еще около 150 человек, напоминает газета The Times of Israel.

По условиям соглашения, за каждый дополнительный день перемирия ХАМАС должен освобождать еще 10 заложников. Сделка, одобренная кабинетом министров Израиля, предполагает, что этот принцип продления может быть задействован максимум на 10 дней и распространяться на освобождение в общей сложности 300 палестинских заключенных. После этого для продления сделки потребуется новый вотум правительства.

ЕС и США призывают к продлению перемирия

На продлении перемирия настаивает и президент США Джо Байден. "Эта сделка приносит жизненно важные результаты. Это моя цель, это наша цель - продлить эту паузу и после завтрашнего дня, чтобы мы могли продолжать видеть, как на свободу выходят больше заложников и увеличивается объем гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в секторе Газа", - заявил глава Белого дома накануне.

К продлению сделки призвал и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Пауза должна быть продлена, чтобы сделать ее устойчивой и продолжительной при поиске политического решения", - заявил он. Для разрешения конфликта необходимо найти "политическое решение, которое должно позволить нам раз и навсегда разорвать порочный круг насилия", подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Итоги трех дней перемирия

С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

В первые три дня действия режима прекращения огня, с 24 по 26 ноября, ХАМАС были освобождены в общей сложности 40 израильских заложников, а также 17 граждан Таиланда, один филиппинец и один россиянин.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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