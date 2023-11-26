ХАМАС пожелал продлить режим прекращения огня с Израилем

Террористическая организация ХАМАС хотела бы продлить установленный на четыре дня режим прекращения огня в секторе Газа, сообщают в воскресенье, 26 ноября, агентство Reuters и онлайн-издание The Times of Israel со ссылкой на заявление боевиков.

Между тем условием для продления перемирия в ХАМАС называют "серьезные усилия со стороны Израиля, направленные на то, чтобы увеличить число палестинцев, выпущенных из тюрем страны", следует из сообщения.

Нетаньяху приветствовал возможность освобождения дополнительных израильских заложников

Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приветствует возможность освобождения в каждый новый день перемирия еще десяти израильских заложников.

На данный момент из израильских тюрем были выпущены 117 палестинских заключенных. Еще 40 планируется освободить 27 ноября. Между тем в списке Израиля с кандидатами на выход из тюрьмы в рамках сделки еврейского государства с боевиками еще около 150 человек, напоминает газета The Times of Israel.

По условиям соглашения, за каждый дополнительный день перемирия ХАМАС должен освобождать еще 10 заложников. Сделка, одобренная кабинетом министров Израиля, предполагает, что этот принцип продления может быть задействован максимум на 10 дней и распространяться на освобождение в общей сложности 300 палестинских заключенных. После этого для продления сделки потребуется новый вотум правительства.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

В первые два дня действия режима прекращения огня, 24 и 25 ноября, ХАМАС были освобождены в общей сложности 26 израильских заложников, а также 14 граждан Таиланда и один филиппинец. 26 ноября боевики отпустили еще 14 израильских заложников, а также троих таиландцев и одного гражданина РФ.

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