ЕС, ФРГ и США приветствуют прекращение огня в секторе Газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал прекращение огня в секторе Газа. Он призвал ХАМАС освободить всех заложников без каких-либо условий и анонсировал обсуждение урегулирования в Газе с арабскими странами.

Евросоюз приветствует временное прекращение огня в секторе Газа. Об этом, как передает агентство KNA, заявил вечером в пятницу, 24 ноября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он назвал соглашение между Израилем и террористическим движением ХАМАС первым шагом к выходу из "ужасной гуманитарной ситуации" и призвал палестинских боевиков освободить всех заложников, удерживаемых ими в секторе Газа, "не используя их жизни в качестве объекта торга".

Боррель также анонсировал обсуждение урегулирования ситуации в секторе Газа на саммите международной организации "Союз для Средиземноморья", которая объединяет страны Евросоюза, арабские страны и Израиль. Этот саммит пройдет в Барселоне 27-28 ноября. Дискуссию по ситуации в секторе Газа в рамках саммита возглавит министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

При этом глава дипломатии Евросоюза еще раз высказался за разрешение ближневосточного конфликта по схеме "двух государств" - то есть, к созданию независимого палестинского государства. Жозеп Боррель призвал израильтян и палестинцев "развернуть вспять нисходящую спираль насилия на благо обоих народов".

Шольц и Байден также приветствовали временное перемирие

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) также приветствовал временное прекращение огня в секторе Газа и освобождение движением ХАМАС первой группы заложников. "Это хорошая новость, - заявил он в соцсети X. - Мы с трудом можем себе представить, через что этим людям и их родственникам пришлось пройти за последние несколько недель".

При этом глава правительства ФРГ, как и Боррель, призвал к освобождению других 200 с лишним человек, которые продолжают оставаться в плену в секторе Газа: "Сегодняшний день может стать только началом. ХАМАС должен безоговорочно освободить всех заложников!"

Президент США Джо Байден отреагировал схожим образом. Он также заявил, что "есть реальные шансы" продлить действие временного перемирия в секторе Газа. Как и Боррель, Байден высказался за урегулирование конфликта по схеме "двух государств".

В первый день перемирия, 24 ноября, были освобождены 24 заложника

Боевики ХАМАС в рамках договоренностей о временном прекращении огня в пятницу освободили из своего плена 13 израильских женщин и детей и 11 иностранцев - 10 тайцев и одного филиппинца. В ответ Израиль освободил 39 палестинцев - женщин и несовершеннолетних, находившихся в израильских тюрьмах.

Перемирие, начавшееся 24 ноября, рассчитано на четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Кроме того, условия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом. По данным газеты The Times of Israel, в первый день перемирия условия по доставке гумпомощи были выполнены.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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