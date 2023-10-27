Москва заигрывает с ХАМАС ради признания у антизападников

Здание МИД РФ в Москве Фото: Vladimir Pesnya/SNA/IMAGO

Владимир Путин продолжает активно использовать в своих интересах последствия нападения ХАМАС на Израиль. Российские дипломаты приняли в Москве хамасовскую делегацию во главе с членом политбюро Мусой Абу Марзуком, главным "международником" террористов.

ХАМАС и иранцы в гостях у Путина

Палестинский гость поведал российским государственным СМИ, что в глазах ХАМАС все заложники, захваченные 7 октября - израильтяне, какие бы другие паспорта они ни имели. Касается ли это тех заложников, у которых есть российское гражданство, мы узнаем очень скоро. Предположу, что Путин убедительно попросит представителей ХАМАС освободить этих людей для того, чтобы потом сказать: "Вот видите, это не террористы, а вполне вменяемые, "договороспособные" люди. Нужно только сохранять с ними постоянный контакт, как Россия". Собственно, это фактически то, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление израильских властей, возмутившихся приемом террористов в Москве.

Константин Эггерт

Одновременно с делегацией ХАМАС в российскую столицу приехал Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел Ирана. Иран, наряду с Катаром, - главная опора ХАМАС. Тегеранский гость провел переговоры с Абу Марзуком и его людьми. Это делает версию о попытке договориться о некоем "жесте доброй воли" со стороны хамасовцев еще более вероятной.

Общественное мнение Израилядля Москвы теперь потеряно надолго. Но это Путина совершенно не смущает. У него теперь другие задачи. Это демонстрация влияния Москвы на Ближнем Востоке. Предоставляя площадку для встречи иранского дипломата с ХАМАС, Кремль показывает насколько доверительные отношения сложились у него и с Тегераном, и с палестинскими исламистами. Мол, считайтесь с нами.

По заветам Брежнева

Кроме того, откровенно пропалестинская позиция Кремля призвана поднять авторитет Путина в глазах не только арабских лидеров, но и по всему так называемому "глобальному Югу" (бывшему "третьему миру"). Сегодня российский режим эксплуатирует не только антиамериканизм, но и плохо, а иногда и совсем неприкрытый, антисемитизм во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Путин и Лавров буквально на глазах возрождают образ Москвы эпохи Леонида Брежнева и Юрия Андропова - главного покровителя и спонсора Организации освобождения Палестины и других "национально-освободительных движений" с ярко выраженной антизападной направленностью. В отличие от семидесятых и восьмидесятых, марксистов-ленинцев, типа Народного фронта освобождения Палестины, сегодня маловато и они не очень влиятельны. Значит нужно в пику Западу поддерживать сильных ныне исламистов.

Кремль ставит на левых

Что касается марксистов, то, судя по мощной волне демонстраций солидарности с Газой (а, по сути, с ХАМАС), их более чем хватает во многих западных университетах и неправительственных организациях. После начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года, Путин и его окружение заметно переключили внимание с тех западных правых, которым они активно внушали (и частично внушили) образ России как оплота традиционных ценностей, на западных левых. Они часто ненавидят Америку, НАТО и Израиль, как "империалистические", "гегемонистские", "патриархальные" сущности. Российский режим с радостью им подыгрывает. Не могу исключить, что дело не ограничивается только общностью взглядов. Не удивлюсь, если выяснится, что союзникам слева Москва оказывает такую же материальную помощь, как в свое время партии Марин Ле Пен.

А то, что на пропалестинских демонстрациях зачастую развиваются ненавистные путинцам радужные флаги ЛГБТ, так это та самая "неувязочка" из старого анекдота, которая кремлевским, мягко говоря, безразлична. Как говаривал китайский коммунистический реформатор Дэн Сяопин, "неважно какого цвета кот - черный или белый. Хороший кот тот, который ловит мышей".

Российскому режиму пока везет. Израильское руководство выглядит нерешительным и не имеющим в новой ситуации четкого политического плана. Американцы пытаются усидеть на двух стульях - поддержать израильтян, но при этом притушить гнев в арабских странах и других государствах глобального Юга. На этом фоне Путин вновь может демонстрировать решительность и четкость позиции. И это ему почти ничего не стоит. Однако в случае перехода Израиля и США к более решительным действиям против Ирана и его союзников, Москве придется рассчитывать свои силы. А учитываю войну с Украиной, ресурсов для эффективной защиты друзей из Тегерана и Газы у Путина может не оказаться.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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