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Израиль временно приостановил репатриацию из России

Виталий Кропман
24 октября 2023 г.

Официально репатриация не запрещена, однако в ближайшее время переехать на ПМЖ в Израиль смогут только те, кто успел ранее пройти консульскую проверку и получил визу на репатриацию.

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Приспущенный флаг на израильском посольстве в Москве
Приспущенный флаг на израильском посольстве в МосквеФото: Sergei Savostyanov/Tass/dpa/picture alliance

Отдел репатриации  израильского посольства в Москве приостановил прием российских граждан до 27 октября. Об это во вторник, 24 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на диппредставительство Израиля.

В связи с войной с ХАМАС

Ранее о том, что посольство приостанавливает процедуру репатриации россиян, рассказал главный раввин Москвы Адольф Шаевич. "В настоящее время консульство не принимает заявления, не принимает людей, прекратило на какое-то время прием заявлений на ПМЖ", - уточнил он. Раввин предположил, что возникшая ситуация может быть связана с  войной Израиля с террористической группировкой ХАМАС. "Видимо, там все бюрократические структуры сократили свою деятельность в связи со многими обстоятельствами. Многие по призыву ушли воевать", - отметил он.

Аналогичную версию в комментарии изданию The Moscow Times выдвинул адвокат Алексей Коваленко. По его словам, консульские проверки в посольствах Израиля во всех странах бывшего СССР были приостановлены из-за того, что сотрудники службы безопасности посольств как резервисты были привлечены на службу. Адвокат отметил, что официально репатриация не была запрещена, однако в ближайшее время переехать в Израиль смогут только те, кто успел ранее пройти консульскую проверку и получил визу на репатриацию. Другой вариант: въезжать в Израиль по туристической визе и проходить всю процедуру на месте, - пояснил юрист.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершилимасштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. Израильская армия также готовится к масштабному наступлению в секторе Газа с целью ликвидации этой террористической группировки.

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