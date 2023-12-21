Террор со стороны ХАМАС: насилие над женщинами как оружие

Израильские правозащитники собирают доказательства преступлений, совершенных боевиками ХАМАС против женщин и детей. По их мнению, речь идет о преступлениях, на которые ООН отреагировала слишком поздно.

Эти кадры невыносимы. На них видно, как 7 октября во время нападения ХАМАС на 20 населенных пунктов на юге Израиля многие женщины подверглись насилию. Часть из них взяли в заложники и вывезли в сектор Газа боевики ХАМАС . Многие из этих женщин - почти без одежды, с вывернутыми руками, раненые, окровавленные. Кроме этих кадров существуют также свидетельства об изнасилованиях и о том, что половым органам жертв целенаправленно причинялись увечья. Известно также, что террористы ХАМАС нередко совершали свои преступления на глазах у детей.

Группа израильских экспертов хочет собрать все возможные доказательства этих преступлений: видео и свидетельства очевидцев. В середине декабря представители этой группы обнародовали результаты своей работы на пресс-конференции в American Jewish Committee в Берлине. "Я привыкла искать и изучать доказательства уголовных преступлений", - делится Мирит бен Майор, в прошлом прокурор, ныне старший инспектор израильской полиции. Но и она потрясена тем, что пришлось увидеть: "Расследование этих злодеяний проходит по-другому. Это то, чего мы не знали в Израиле".

На месте атаки ХАМАС Фото: Ronen Zvulun/REUTERS

Сбор доказательств преступлений ХАМАС против женщин

7 октября террористы ХАМАС во время тщательно спланированного нападения на Израиль убили около 1200 израильтян. Сотни человек были ранены, многие были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа, где около 130 из них предположительно остаются до сих пор. Вскоре после этого чудовищного нападения израильский юрист Кохав Элькайам Леви основала неправительственную организацию Civil Commission on Oct. 7th by Hamas against Women and Children ("Гражданская комиссия по 7 октября - ХАМАС против женщин и детей").

По словам Леви, задача комиссии - собрать детальную и всестороннюю информацию о заранее планировавшемся нападении и случаях насилия в отношении женщин и детей. Эти преступления, по мнению Леви, являются "преступлениями против человечности", а сексуальное насилие террористы ХАМАС использовали как оружие. В самом движении ХАМАС, признанном террористическим в большинстве стран Запада, это отрицают.

Кохав Элькайам Леви Фото: Martine Hami

Старший инспектор полиции Мирит бен Майор отмечает и другой аспект произошедшего: для некоторых израильтян в поселениях вдоль границы с сектором Газа палестинцы были "хорошими друзьями", которые у них работали, которых они возили в своих автомобилях, для которых организовывали медицинское обеспечение. Но нападение 7 октября, как стало известно, было также организовано с помощью этих людей: террористы ХАМАС "точно знали, что делать и в какие дома им нужно заходить".

Молчание ООН по поводу преступлений против женщин

С момента нападения прошло немало времени, прежде чем комиссия, основанная Кохав Элькайам Леви, обратилась к послам крупных стран, аккредитованным в Израиле, с целью привлечь внимание международной общественности к целенаправленным злодеяниям ХАМАС против женщин. Обратилась от безысходности и отчаяния: активисты возмущены долгим молчанием официальных лиц и органов ООН, особенно Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, по поводу массовых убийств 7 октября и целенаправленных преступлений на почве ненависти к женщинам и детям.

В конце концов представители ООН все-таки поинтересовались, были ли в случае убитых террористами женщин приняты обычные при расследовании изнасилований меры по сохранению улик. Но Кохав Элькайам Леви и ее соратницам не хватает признания факта преступлений - и сочувствия. Представители ООН, по словам Леви, уже получили от нее доказательства - и не отреагировали.

UN Women ("ООН-женщины", подразделение ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. - Ред.) также долгое время хранило молчание по поводу этих преступлений. Последовавшие затем заявления официальных лиц ООН, по оценке Леви, - это "слишком мало и слишком поздно". Вот, например, заявление отделения "ООН-женщины" в Германии от 29 ноября: "Мы твердо стоим на стороне людей, пострадавших от насилия ХАМАС, особенно женщин и девочек. Мы сожалеем, что сразу об этом не заявили более четко".

Акции протеста у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за отсутствия реакции ООН на преступления ХАМАС против женщин, 4 декабря 2023 года Фото: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

Израиль травмирован зверствами ХАМАС

По словам Кохав Элькайам Леви, она рада, что крупные женские организации и феминистки постепенно начинают высказывать свое мнение о произошедшем и верить свидетельствам выживших - и видеоматериалам, которые во многих случаях трудно досмотреть до конца. Леви рассказывает о своей встрече с американским правоведом Кэтрин Элис Маккиннон, одной из самых влиятельных в США феминисток своего поколения. По словам Леви, правовед поверила свидетельствам и была потрясена. "Мы не одиноки, - говорит Леви. - Сегодня по всему миру есть организации, которые стоят на нашей стороне".

Мики Ройтман Фото: Jens Braune Del Angel

Сейчас израильские активистки не хотят высказываться о том, как должны быть с юридической точки зрения рассмотрены преступления на гендерной почве. По их словам, на данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, сейчас задача - собрать как можно больше доказательств. Возможно создание специального трибунала в Израиле или проведение расследования на международном уровне - правда, Израиль не является членом Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. На данный момент, добавляет юрист Мики Ройтман, специализирующаяся на защите прав женщин, собрано около 1500 свидетельских показаний, в интернете можно найти множество видео самих зверств 7 октября, а также последующих дней.

Видео, которые невозможно забыть и которые способны сломить людей. По мнению борцов за права женщин, Израиль и его общество сейчас сталкиваются с различными проблемами, вызванными этой травмой. Юрист Ройтман указывает, что уже есть случаи, когда женщины, которые пострадали и пережили зверства ХАМАС, теперь пытаются покончить с собой.

Ройтман также приводит пример восьмилетнего мальчика, который стал свидетелем издевательств над своей матерью и ее убийства - и теперь вынужден жить с этим. Резня, устроенная террористами ХАМАС 7 октября, по оценке юриста, может травмировать несколько поколений израильского общества.

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