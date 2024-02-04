Нетаньяху объявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС

По словам премьера Израиля, большинство оставшихся батальонов ХАМАС находятся на юге сектора Газа и в Рафахе и скоро также будут нейтрализованы ЦАХАЛ.

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к сегодняшнему дню удалось уничтожить 17 из 24 батальонов террористической организации ХАМАС. Такое заявление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал в воскресенье, 4 февраля, в ходе заседания военного кабинета в Тель-Авиве.

"Во-первых, требуется добиться сокращения числа батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов. Большинство оставшихся батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе (город на границе с Египтом. - Ред.), и мы позаботимся и о них", - цитирует израильского премьера онлайн-издание i24 News .

Ранее в ЦАХАЛ указывали , что в рядах ХАМАС на момент начала войны Израиля против этой террористической организации сражались 30 000 человек, распределенные в пять бригад, состоящих 24 батальонов, или 140 рот. В каждом батальоне насчитывалось более 1000 человек.

ЦАХАЛ продолжит зачистку на севере и в центре сектора Газа

Нетаньяху добавил, что после расформирования батальонов ХАМАС военные Израиля должны будут провести "зачищающие операции", подобные тем, которые они осуществляют сейчас в виде "очень агрессивных рейдов" на севере и в центре сектора Газа.

"В-третьих, необходимо нейтрализовать подземные туннели, что наши силы систематически делают в Хан-Юнисе и во всех частях сектора Газа, а это требует больше времени", - продолжил Нетаньяху. Он в очередной раз подчеркнул, что Израиль не пойдет на окончание войны, пока не будут достигнуты все его цели: уничтожение ХАМАС, возвращение всех похищенных террористами людей и получение "обещания, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу Израилю".

В завершении своего выступления Биньямин Нетаньяху указал, что "пришло время начать процесс замены БАПОР другими организациями, не запятнавшими себя поддержкой терроризма", пишет i24 News.

Ожесточенные бои на юге сектора Газа

В последние дни продолжаются ожесточенные бои в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля, в ходе этих столкновений было убито "множество террористов".

Между тем очевидцы рассказывают, что, спасаясь от военных действий, из города уже бежали тысячи человек.

Израиль подозревает, что в сети туннелей под Хан-Юнисом находятся руководители террористической организации ХАМАС, а также израильские заложники, захваченные в ходе нападения боевиков 7 октября.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалацияконфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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