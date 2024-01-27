В Хан-Юнисе на юге сектора Газа идут ожесточенные бои

Израильская армия сообщает, что за неделю в ходе операции в секторе Газа убиты "100 террористов". Из-за ожесточенных боев из города Хан-Юнис на юге анклава бегут тысячи палестинцев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет активные бои против террористической организации ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. В результате авиаудара были убиты три палестинца, заложивших взрывное устройство поблизости от израильских подразделений, сообщил ЦАХАЛ в субботу, 27 января. Кроме того, по данным армии, "множество вооруженных террористов убиты с близкого расстояния", а в ходе еще одного инцидента убиты семь человек, обстрелявших израильских военных из гранатометов.

За последнюю неделю "уничтожено более 100 террористов", добавили в Армии обороны Израиля.

По утверждениям контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, бои ведутся в непосредственной близости от больницы "Аль-Амаль" - крупнейшего действующего медучреждения на юге анклава. Кроме того, по данным ведомства, под обстрел попала расположенная поблизости больница "Насер". Однако израильские военные заявляют, что поддерживают телефонную связь с директорами больниц и медперсоналом, чтобы убедиться, что больницы продолжают работу. Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц в качестве военных позиций.

Тысячи палестинцев бегут с юга сектора Газа

По словам очевидцев, из-за ожесточенных боев тысячи человек бежали в последние дни из Хан-Юниса, который считается оплотом ХАМАС. Израиль подозревает, что в сети туннелей под этим городом находятся руководители этой террористической организации, а также израильские заложники, захваченные в ходе нападения боевиков 7 октября.

При этом координатор действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) генерал-майор Гасан Алиан опубликовал в соцсетях несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, запечатлено, как эвакуирующиеся через гуманитарный коридор в Хан-Юнисе скандируют "Народ хочет свержения ХАМАС!". "В последние дни мы видим все больше и больше свидетельств публичной критики, которую жители Газы высказывают в адрес террористической организации ХАМАС", - написал Алиан в Facebook по-арабски.

ХАМАС и другие экстремистские группировки продолжают обстреливать территорию Израиля. В субботу в южных районах страны вновь звучала сирена воздушной тревоги. По сообщениям израильских СМИ, одна ракета упала недалеко от города Сдерот, расположенного поблизости от границы с сектором Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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