Глава МИД ФРГ предостерегла Израиль от операции в Рафахе

Военную операцию в городе, переполненном людьми, невозможно оправдать, заявила Бербок. В Рафахе и его окрестностях укрывается от военных действий более половины населения сектора Газа.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предостерегла Израиль от военной операции в южной части сектора Газа. "Операцию в Рафахе - последнем и переполненном людьми населенном пункте - невозможно оправдать", - заявила она в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в субботу, 3 февраля.

По данным газеты Times of Israel, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширить военные действия против исламистсткой организации ХАМАС. Израильские военные доберутся до бригады ХАМАС в Рафахе и уничтожат ее, как сейчас происходит с батальонами исламистов в городе Хан-Юнис, приводит издание слова главы Минобороны Йоава Галанта.

По словам Бербок, это заявление вызвало у нее ужас. "Уже некоторое время мы совместно с американскими партнерами пытаемся донести до израильского правительства мысль, что люди в секторе Газа не могут раствориться в воздухе", - сказала она.

В Рафахе и его округе находятся сейчас предположительно 1,3 из 2,2 миллиона жителей сектора Газа, укрывающихся от военных действий. Израильская армия уже четвертый месяц проводит наземную операцию против ХАМАС на большей части сектора Газа, однако его южная оконечность, где расположен Рафах, пока не затронута военными действиями.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, свыше 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: