ЦАХАЛ представил кабинету Нетаньяху план операции в Рафахе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военному кабинету страны план наземной операции в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, а также план эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ночь на понедельник, 26 февраля.

Как указывает агентство AFP, заявление было сделано в преддверии ожидаемого начала наземной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Этот город Нетаньяху называет "последним бастионом" радикального исламистского движения ХАМАС, совершившего масштабное нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Нетаньяху не намерен отказываться от операции в Рафахе

Несмотря на идущие сейчас переговоры о прекращении огня, премьер Израиля намерен без проволочек утвердить план наступательной операции в Рафахе, пишет агентство dpa. Сам Нетаньяхуобъявил, что хочет созвать заседание своего кабинета в начале недели с целью одобрить этот план.

Рафах расположен на границе сектора Газа с Египтом. После начала военной операции Израиля против террористов в секторе Газа город принял более миллиона беженцев. Учитывая это обстоятельство, ряд союзников Израиля, в том числе США, призвали проявить сдержанность. Однако Биньямин Нетаньяху не намерен отказываться от военной операции в Рафахе. По его словам, добиться поставленной перед Израилем в войне цели - уничтожения боевиков - будет невозможно, если в Рафахе останутся четыре батальона ХАМАС.

Отмечается, что правительство Израиля одобрило и план по поставке гуманитарной помощи в сектор Газа, который призван предотвратить "мародерство на севере и в других районах".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 29 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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