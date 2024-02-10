Бербок: Наступление на Рафах может обернуться гумкатастрофой

Глава МИД Германии предупредила о возможных последствиях анонсированного Израилем наступления на город Рафах на юге сектора Газа. "Люди в Газе не могут раствориться в воздухе", - подчеркнула министр.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предупредила о возможных последствиях израильского наступления на город Рафах на юге сектора Газа. "1,3 миллиона человек пытаются укрыться от боевых действий на очень ограниченном пространстве. Наступление израильской армии на Рафах станет готовящейся гуманитарной катастрофой. Люди в Газе не могут раствориться в воздухе", - написала она в субботу, 10 февраля, в соцсети X.

Глава немецкого МИД подчеркнула право Израиля на защиту от террора ХАМАС, но в то же время заметила, что страна должна "максимально облегчить страдания гражданского населения". "Необходимо дальнейшее прекращение огня, в том числе для того, чтобы добиться освобождения новых заложников ХАМАС", - добавила она.

Бербок также объявила о своей очередной поездке в Израиль для обсуждения вопросов по предотвращению гуманитарной катастрофы на юге сектора Газа. "На следующей неделе в Израиле я снова буду обсуждать пути достижения этой цели", - добавила глава МИД. Федеральное министерство иностранных дел сообщило, что этот визит министра состоится в середине следующей недели.

Израиль нанес удары по югу сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по южной части сектора Газа в ночь на 10 февраля, пишет агентство AFP. По словам очевидцев, речь идет об окрестностях города Рафах.

Днем ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил военным разработать план эвакуации мирных жителей из этого населенного пункта и уничтожения сил радикального исламистского движения ХАМАС, действующих в Рафахе и окрестностях. Целей военной операции Израиля "невозможно достичь", пока в регионе остаются четыре батальона ХАМАС, пояснил глава кабмина.

Нетаньяху не уточнил, куда именно можно эвакуировать гражданское население. В то же время собеседник агентства Reuters из числа израильских чиновников сообщил, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа.

Бербок просит Израиль защищать мирных палестинцев

В начале января в ходе своей прежней поездки на Ближний Восток Анналена Бербок призвала израильские власти принимать больше мер для защиты палестинского гражданского населения. В частности, она предостерегла от инициативы переселения палестинцев с территории сектора Газа, с которой ранее выступили несколько израильских министров. Сектор Газа, "бесспорно", принадлежит палестинцам, отметила тогда Бербок после переговоров с главой израильского МИД Исраэлем Кацем и президентом в Иерусалиме.

В то же время глава МИД ФРГ заверила израильское правительство в солидарности Германии, которая будет защищать законное право Израиля на самооборону в рамках международного гуманитарного права.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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