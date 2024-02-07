Израиль объявил о гибели многих заложников в секторе Газа

Армия обороны Израиля подтвердила 31 семье смерть их родственников в плену радикалов ХАМАС. Ранее военные предполагали, что более 130 заложников все еще удерживаются живыми или мертвыми в секторе Газа.

Спустя четыре месяца после террористической атаки исламистского движения ХАМАС на Израиль многие из заложников, захваченных в секторе Газа, были объявлены мертвыми. Об этом сообщила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером во вторник, 6 февраля. "Мы сообщили 31 семье, что их близких, взятых в заложники, больше нет в живых, и их смерть подтверждена", - заявил израильский военный пресс-секретарь Даниэль Хагари.

Он добавил также, что ЦАХАЛ продолжает работать над созданием условий для возвращения всех заложников домой. Ранее Израиль предполагал, что более 130 заложников все еще удерживаются живыми или мертвыми в секторе Газа.

NYT: Число жертв среди заложников, вероятно, выше

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на конфиденциальный документ израильской разведки, в тот же день ранее сообщила , что по меньшей мере 30 заложников погибли во время или после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Некоторые были убиты во время нападения на израильскую территорию, а затем их тела были доставлены в сектор Газа, утверждает издание.

Поскольку их смерть не была подтверждена на тот момент, они были учтены в списке заложников. Согласно отчету газеты, другие скончались от ран в секторе Газа или были убиты боевиками ХАМАС. Также есть неподтвержденные данные о гибели еще как минимум 20 заложников. В подсчет NYT также включены два израильских солдата, которые были убиты в 2014 году и тела которых были доставлены в сектор Газа.

По данным газеты Times of Israel, всего в секторе Газа во время нападения ХАМАС на Израиль были похищены 253 человека. В ноябре прошлого года были освобождены 105 заложников. Израильские солдаты также освободили одного заложника и обнаружили восемь тел. Еще три заложника были по ошибке убиты военными ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали не менее 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 27 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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