В Израиле прошли митинги семей заложников ХАМАС

Тысячи людей вышли в субботу, 3 февраля, в разных городах Израиля на демонстрации под лозунгом "120 дней под землей", указывающим на количество суток, в течении которых более 130 человек находятся в заложниках у радикального исламистского движения ХАМАС. Участники акций призвали усилить давление на власти Израиля, чтобы те предприняли больше усилий для освобождения похищенных боевиками людей, пишет агентство dpa.

Акции прошли в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Иерусалиме, а также перед виллой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в общине Кесария. Демонстранты, как и на прошлых подобных многочисленных акциях, призвали власти и в частности Нетаньяху "любой ценой" вернуть домой израильтян, похищенных боевиками ХАМАС в ходе атаки на поселения в Израиле 7 октября.

Кроме того, участники акции в Тель-Авиве потребовали отставки премьер-министра. Нетаньяху обвинили в том, что он ставит в приоритет освобождению заложников свое собственное политическое выживание. По мнению критиков, премьер идет на поводу у лидеров ультраправых религиозных партий, входящих в собранную им же правительственную коалицию, - политики грозятся выйти из нее, если Нетаньяху пойдет на уступки ХАМАС.

Израиль и ХАМАС продвигаются в переговорах о заложниках

В конце января в Париже по инициативе Катара, США и Египта прошли очередные переговоры о возможной сделке по обмену заложников ХАМАС на палестинских заключенных. В офисе Нетаньяху переговоры назвали "конструктивными", однако указали, что "существенные разногласия сохраняются".

Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится до середины февраля. По данным изданий The New York Times и The Wall Street Journal, Израиль и ХАМАС близки к соглашению - его проект предполагает прекращение боев на несколько недель, освобождение не менее 100 заложников и рост поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Израиль при этом предполагает, что почти 30 из удерживаемых заложников ХАМАС уже нет в живых, пишет dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 27 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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