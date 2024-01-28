Сектор Газа: стороны близки к соглашению о прекращении огня

Проект предполагает прекращение боев на несколько недель, освобождение не менее 100 заложников ХАМАС и рост поставок гумпомощи в сектор Газа, пишут NYT и WSJ, представляя различающиеся детали.

Израиль и радикальное исламистское движение ХАМАС близки к соглашению о временном режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом американские издания The New York Times и The Wall Street Journal сообщили в субботу, 27 января, однако представленные их собеседниками подробности различаются.

NYT: Два месяца без боев и выход на свободу более 100 заложников

По словам источников NYT из числа чиновников США, пожелавших остаться неизвестными, письменный проект соглашения предусматривает режим прекращения огня на 2 месяца в обмен на освобождение более 100 заложников, удерживаемых ХАМАС. Первый этап предполагает прекращение боевых действий на 30 дней, а также освобождение женщин, пожилых людей и раненых заложников, уточняет газета.

В это время будут выработаны детали второго этапа, включающего 30-дневный режим прекращения огня и освобождение израильских военных и заложников-мужчин. Количество палестинцев, которых израильская сторона в ответ выпустит из тюрем, остается предметом переговоров, указывают собеседники NYT. Кроме того, сделка означает увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Между сторонами остаются значительные разногласия, добавляют американские официальные лица. Однако посредники выражают осторожный оптимизм, допуская, что окончательного соглашения удастся достичь в ближайшие две недели, пишет издание.

WSJ: Прекращение огня на 4 месяца и освобождение всех заложников ХАМАС

В то же время собеседники WSJ из числа египетских официальных лиц заявили, что предложение международных посредников заключается в освобождении всех удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на прекращение огня примерно на 4 месяца. Первый этап предусматривает шестинедельную паузу в боевых действиях с целью освободить детей, женщин и пожилых людей, нуждающихся в срочном медицинском уходе. Израиль в ответ выпустит из тюрем "значительное число" палестинцев и увеличит приток гуманитарной помощи в сектор Газа, пишет газета.

На следующих этапах должны быть освобождены израильские женщины-военнослужащие, затем мужчины-военнослужащие, а также возвращены тела погибших, указывают египетские чиновники. По их словам, ХАМАС получит международные гарантии того, что во время паузы в боевых действиях будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое приведет к окончательному прекращению войны в регионе.

Переговоры с участием главы ЦРУ

В Париже 28 января пройдут консультации по урегулированию палестино-израильского конфликта. Участие во встрече примут представители израильских и египетских разведслужб, а также директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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