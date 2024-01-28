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В Израиле считают конструктивными переговоры по заложникам

Евгений Жуков
28 января 2024 г.

В Париже прошли консультации по освобождению израильских заложников из плена. В канцелярии Нетаньяху их назвали конструктивными, признав наличие серьезных разногласий.

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Демонстрация в Париже с требованием освободить израильских заложников, захваченных террористами ХАМАС (14 января 2024 года)
Демонстрация в Париже с требованием освободить израильских заложников, захваченных террористами ХАМАСФото: Gonzalo Feuntes/REUTERS

Прошедшие в Париже переговоры о сделке по обмену израильских заложников на палестинских заключенных были "конструктивными", но существенные разногласия сохраняются. Об этом офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил в воскресенье, 28 января, после встречи, проведенной в тот же день по инициативе Катара, США и Египта.

В заявлении канцелярии израильского премьера говорится, что стороны продолжат обсуждение в ходе дополнительных встреч, запланированных на конец следующей недели.

В консультациях по урегулированию палестино-израильского конфликта приняли участие представители израильских и египетских разведслужб, а также директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Накануне их проведения американские газеты The New York Times и The Wall Street Journal писали, ссылаясь на осведомленные источники, что Израиль и террористическое движение ХАМАС близки к соглашению о временном режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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Война Израиля с ХАМАС: есть ли шанс на мирное урегулирование

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