В Тель-Авиве начался 24-часовой митинг за возврат заложников

Около 120 тысяч человек в субботу, 13 января, вышли на демонстрацию в центре Тель-Авива с требованием к правительству Израиля приложить больше усилия для освобождения заложников, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС уже 100 дней. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Митинг в Тель-Авиве дал старт серии акций, которые пройдут в течение суток по всему Израилю и которые посвящены 100 дням с момента атаки ХАМАС на страну. Демонстрация организована "Форумом семей заложников и пропавших без вести", который был создан для представления интересов некоторых семей похищенных израильтян.

На митинге выступили родственники заложников, освобожденные пленники, израильские политики, посол США в Израиле Джейкоб Лью, свое видеообращение собравшимся передал президент Франции Эмманюэль Макрон. "Сегодня, когда мы отмечаем 100 дней с тех пор, как сотни невинных мужчин, женщин и детей были захвачены в Израиле, мы присоединяемся к требованию их освобождения", - сказал Лью. Макрон в своем обращении призвал "повторять и возобновлять снова и снова" переговоры об освобождении заложников.

Параллельная акция с призывом к новым выборам

Параллельно с масштабным митингом на так называемой Площади заложников в Тель-Авиве группа протестующих перекрыла одно из шоссе в городе в ходе акции протеста против правительства премьера Биньямина Нетаньяху. На эту демонстрацию в другой части города собрались несколько тысяч человек. Как отмечает The Times of Israel, "Форум семей заложников и пропавших без вести" подчеркивает свою непричастность к этому митингу.

Акции протеста против Нетаньяху в субботу прошли и в других городах Израиля. Около 1000 человек провели демонстрации в прибрежных городах Хайфа и Кейсария, пишет агентство dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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