Нетаньяху назвал условия прекращения войны в секторе Газа

Уничтожение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация его населения - условия для установления мира на Ближнем Востоке, заявил Нетаньяху в гостевой колонке для WSJ.

Террористическая организация ХАМАС должна быть уничтожена, сектор Газа - демилитаризован, а палестинское общество - дерадикализовано. Таковы условия для установления мира между Израилем и палестинцами в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в гостевой колонке для американской газеты The Wall Street Journal , обнародованной в понедельник, 25 декабря.

"Во-первых, ХАМАС - ключевой агент Ирана - должен быть уничтожен, - говорится в публикации. - США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить эту террористическую группировку. Для достижения данной цели необходимо ликвидировать ее военный потенциал и положить конец ее политической власти в секторе Газа. Лидеры ХАМАС поклялись повторять бойню 7 октября "снова и снова". Именно поэтому их уничтожение - единственный соразмерный ответ для предотвращения повторения подобных ужасных злодеяний. Любой менее решительный шаг гарантирует новую войну и новое кровопролитие".

Как подчеркивает Нетаньяху, "уничтожая ХАМАС, Израиль продолжает действовать в полном соответствии с международным правом". Часть стратегии террористов заключается в том, чтобы использовать палестинских мирных жителей в качестве "живого щита", напоминает он. В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) делает все возможное, чтобы свести к минимуму гражданские потери, подчеркивает израильский премьер. В этой связи он указывает на листовки, текстовые сообщения и другие способы, к которым прибегают израильские военные, чтобы предупредить гражданское население сектора Газа о необходимости покинуть опасные зоны.

Нетаньяху о необходимости демилитаризовать сектор Газа

По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль должен быть уверен, что "территория сектора Газа никогда больше не будет использована как плацдарм для нападения" на еврейское государство. "Для этого, кроме прочего, потребуется создать временную безопасную зону по периметру сектора Газа и инспекционный механизм на границе между сектором Газа и Египтом, отвечающий потребностям Израиля в безопасности и предотвращающий контрабанду оружия на эту территорию", - пишет политик.

Ожидание, что сектор Газа будет демилитаризован усилиями палестинской администрации, - "несбыточная мечта", уверен Нетаньяху. "В настоящее время она (палестинская администрация. - Ред.) финансирует и прославляет терроризм в Иудее и Самарии и воспитывает палестинских детей, стремящихся к уничтожению Израиля. Неудивительно, что она не проявила ни способности, ни желания демилитаризировать сектор Газа", - констатирует израильский премьер.

"В обозримом будущем Израиль будет вынужден сохранять за собой основную ответственность за обеспечение безопасности в секторе Газа", - добавляет он.

Нетаньяху о дерадикализации сектора Газа

Третьим условием для прекращения войны в секторе Газа Нетаньяху называет дерадикализацию населения этой территории. "Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество должно быть преобразовано таким образом, чтобы его жители поддерживали борьбу с терроризмом, а не финансировали его", - перечисляет он.

"Как только ХАМАС будет уничтожен, сектор Газа - демилитаризован, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, сектор Газа может быть восстановлен, а перспективы масштабного мира на Ближнем Востоке станут реальностью", - резюмирует Биньямин Нетаньяху.

Война Израиля против ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам также пока невозможно.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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