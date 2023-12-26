Нетаньяху: Израиль усилит наступление на ХАМАС

В ближайшие дни израильская армия усилит свое наступление на позиции террористического движения ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. По его словам, война будет долгой.

В ближайшие дни израильская армия усилит свое наступление на позиции террористического движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил в понедельник, 25 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед членами своей партии "Ликуд". Перед этим Нетаньяху посетил позиции частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в северной части сектора Газа и пообщался с их командирами.

"Все они (израильские военные - Ред.) просили меня об одном: чтобы мы продолжали сражаться до конца, - сказал израильский премьер. - И мы не остановимся, мы продолжим наше наступление и усилим его в ближайшие дни. Эта война будет долгой, и она не приближается к концу".

Позже в тот же день, выступая в израильском парламенте, Нетаньяху заявил, что освобождение удерживаемых ХАМАС заложников невозможно без усиления военного давления на террористическую группировку. За это он был освистан пристутствовавшими в зале родственниками заложников-израильтян, которые скандировали "Сейчас! Сейчас!", требуя немедленных мер для освобождения их близких любой ценой.

В Газе сообщают о ста убитых мирных жителях за два дня

Подконтрольное движению ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа 25 декабря сообщило, что минувшей ночью в результате удара ЦАХАЛ по деревне Аль-Саваида в центре палестинского эксклава было убито 12 человек, а в результате удара по расположенному южнее городу Хан-Юнис - как миниум 18. В воскресенье местный минздрав обвинил Израиль в ударе по лагерю беженцев Аль-Магхази в центре сектора Газа, в результате чего, по данным ведомства, было убито не менее 70 человек. Проверить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным. В Израиле заявили, что расследуют произошедшее.

В то же время, палестинские боевики выпустили по Израилю из сектора Газа несколько ракет, большинство из которых было перехвачено израильской противовоздушной обороной.

Война Израиля против ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам также пока невозможно.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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