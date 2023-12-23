Лидеры США и Израиля обсудили ситуацию в секторе Газа

Премьер Израиля в беседе с президентом США дал понять, что его страна продолжит военные действия против боевиков ХАМАС до выполнения поставленных задач.

Президент США Джозеф Байден в субботу, 23 декабря, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны вновь обсудили ситуацию в Израиле и секторе Газа. Глава израильского правительства отчетливо дал понять, что его страна продолжит военные действия против радикального исламистского движения ХАМАС до тех пор, пока не выполнит поставленные перед собой задачи, подчеркнули в канцелярии премьера Израиля.

Кроме того, Нетаньяху выразил признательность за позицию Вашингтона в Совете Безопасности ООН. Днем ранее Совбез принял резолюцию, призывающую Израиль "немедленно обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" в сектор Газа.

Из-за давления со стороны США из итоговой версии документа были удалены некоторые отрывки, отмечало агентство dpa. Так, в документе больше нет пункта, осуждающего "все нарушения международного гуманитарного права, включая все произвольные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты", а также параграфа с требованием немедленного прекращения насилия для обеспечения возможности доставки помощи, указывало dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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