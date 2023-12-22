СБ ООН призвал к комплексной доставке помощи в сектор Газа

Гуманитарная помощь должна поступать в сектор Газа через все доступные пограничные переходы, указывается в резолюции Совета Безопасности, принятой после многодневных дебатов.

Совет Безопасности ООН в пятницу, 22 декабря, после нескольких дней дебатов принял резолюцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Инициативу, поданную Объединенными Арабскими Эмиратами, поддержали 13 стран, делегации США и России воздержались.

Документ призывает Израиль "немедленно обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" в сектор Газа. Гуманитарная помощь должна поступать в регион через все доступные пограничные переходы, указывается в резолюции.

Кроме того, документ учреждает пост Старшего гуманитарного координатора по восстановлению. Назначенному генеральным секретарем ООН координатору следует оперативно создать механизм для ускорения направления грузов гуманитарной помощи в сектор Газа через государства, которые не являются сторонами конфликта. При этом Совет Безопасности всемирной организации призвал стороны палестино-израильского конфликта сотрудничать с координатором "без задержек и препятствий" с целью ускорить процесс доставки помощи.

Фрагменты текста исключены из-за давления США

Первоначально голосование по резолюции ожидалось еще 18 декабря, однако неоднократно переносилось. Некоторые отрывки были удалены из итоговой версии из-за давления со стороны США, отмечает агентство dpa. Так, в документе больше нет пункта, осуждающего "все нарушения международного гуманитарного права, включая все произвольные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты". Кроме того, исключен параграф с требованием немедленного прекращения насилия для обеспечения возможности доставки помощи, указывает dpa.

Эксперты Всемирной продовольственной программы ООН 20 декабря особо выделили тяжелые условия жизни в секторе Газа. По оценке специалистов, каждый четвертый из 2,2 миллиона жителей региона попадает в самую тяжелую категорию голодающих. В остальном мире от аналогичных условий страдают 129 тысяч человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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