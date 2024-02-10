Агентство Moody’s впервые понизило кредитный рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые в истории - то есть с начала публикации оценки Израиля в кредитных рейтингах в 1998 году - понизило кредитный рейтинг этого государства на один уровень - с А1 до А2. Это следует из отчета , обнародованного агентством в пятницу, 9 февраля.

Прогноз рейтинга в отношении Израиля также был изменен на "негативный", что означает перспективу возможного нового понижения.

Отмечается, что Moody's обеспокоено последствиями войны Израиля с напавшей на это государство террористической организацией ХАМАС, в частности, эскалацией этого конфликта на севере сектора Газа. В то же время на фоне сообщений о возможном открытии второго фронта в Ливане рейтинговое агентство не исключает дальнейшего ухудшения экономической ситуации Израиля.

Как поясняет израильское онлайн-издание Ynet , изменение рейтинга Moody's означает для Израиля повышение процентных ставок по кредитам, которые страна вынуждена брать из-за продолжающейся войны. Кроме того, процентные ставки по кредитам вырастут для израильских компаний и домохозяйств. Понижение рейтинга может привести к падению цен на акции на фондовой бирже в Тель-Авиве и ослабить шекель по отношению к иностранным валютам, говорится далее в публикации.

Комментируя отчет Moody's, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что понижение рейтинга Израиля связано не с состоянием экономики, а с тем, что страна находится в состоянии войны.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: