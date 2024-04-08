Со своей кошкой этот палестинский мальчик не расстался, отправившись в опасный путь на север. Война в секторе Газа уже унесла жизни десятков тысяч человек, сотни тысяч сделала беженцами и вызвала колоссальный гуманитарный кризис. О перемирии пока речи не идет. И когда беженцы смогут, не рискуя своими жизнями, вернуться домой, остается неясным.