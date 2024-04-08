Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север
Несмотря на предостережения израильской армии, тысячи палестинских беженцев, укрывавшихся от боевых действий на юге, начинают возвращаться на север сектора Газа. Фотогалерея DW.
С юга обратно на север
Тысячи палестинских беженцев двинулись вдоль моря с юга сектора Газа обратно на север. И это несмотря на то, что израильская армия предупреждает: северные районы сектора остаются зоной активных боевых действий. Но невыносимые условия жизни, надежда на прекращение войны на севере и страх перед возможным ее началом на юге побуждают людей возвращаться домой.
Хан-Юнис в руинах
Многие жилые районы в секторе Газа оказались разрушенными в результате израильского вторжения в ответ на террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Почти половина из 2,3 миллиона палестинцев бежали от боевых действий в густонаселенном регионе. Ожесточенные бои шли и в городе Хан-Юнис на юге анклава.
Листовки с предупреждением
С помощью таких листовок на арабском языке изральская армия предупреждает мирное население об "опасной зоне боевых действий" в северных районах сектора Газа. Некоторые семьи, вернувшиеся в последние недели в Бейт-Ханун или Джабалию, после вывода оттуда израильских войск, снова начали покидать эти районы, опасаясь возобновления боевых действий.
"Мы хотим обратно в наши дома"
На протяжении месяцев палестинские беженцы живут в палаточных городках, школах, приютах, у родственников или знакомых на юге сектора Газа. "Мы хотим в наши дома. Мы хотим нашу прежнюю жизнь. Мы хотим вернуться - будет перемирие или нет", - говорит беженка Ум Нидаль Хатаб, решившая вернуться на север сектора Газа.
Лишения, голод и крохи гуманитарной помощи
Гуманитарная ситуация в секторе Газа катастрофическая. После полугода войны почти миллион его жителей оказались на грани голода. Чтобы им помочь, контейнеры с продуктами питания сбрасывают с самолетов. По данным ООН, Израиль открыл дополнительные сухопутные маршруты доставки гуманитарной помощи. Однако проблема состоит в ее распределении: до людей гумпомощь не доходит.
Стрельба на КПП
Путь на север опасен. Очевидцы рассказывают о стрельбе на одном из КПП изральской армии, которая контролирует дороги, ведущие на север сектора Газа. Сотрудники больницы в центре сектора Газа сообщали о пяти убитых и 54 раненых. Израильская армия и палестинские террористы возлагают ответственность друг на друга.
С кошкой в багаже
Со своей кошкой этот палестинский мальчик не расстался, отправившись в опасный путь на север. Война в секторе Газа уже унесла жизни десятков тысяч человек, сотни тысяч сделала беженцами и вызвала колоссальный гуманитарный кризис. О перемирии пока речи не идет. И когда беженцы смогут, не рискуя своими жизнями, вернуться домой, остается неясным.
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