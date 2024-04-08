Война в секторе Газа. Насколько еще силен ХАМАС?

Война между Израилем и боевиками ХАМАС идет уже полгода. Несмотря на военное превосходство Израиля, палестинские боевики не побеждены. Мощь ХАМАС вряд ли можно точно оценить, но есть ряд признаков.

Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС, которое ЕС, Германия, США и многие западные страны признали террористической организацией, и через полгода после начала военной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападением боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в военном отношении до сих пор не побеждено и продолжает сражаться. Как долго это продлится, пока неизвестно. Так насколько же в действительности силен ХАМАС?

Труднопроверяемые цифры

На этот вопрос вряд ли можно дать точный ответ, признает политолог Хишам Хеллиер из лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований. Это, по его словам, объясняется тем, что обе стороны конфликта в секторе Газа заинтересованы в преувеличении своих успехов.

Внесенный ЕС в список террористов Яхья Синвар, глава ХАМАС в секторе Газа, май 2019 года Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS/picture alliance

"Конечно, ХАМАС хочет сказать, что не потерпел серьезного поражения, что у него есть отличное оружие или что-то подобное, - добавляет Хеллиер. - И наоборот, Израиль стремится подчеркнуть, что добился больших результатов в достижении своих целей. Так что в этом отношении, вероятно, есть много пропаганды с обеих сторон. Однако я предполагаю, что израильтяне в большей степени подпитывают ее, потому что они участвовали в гораздо большем количестве операций (чем ранее. - Ред.) и понесли гораздо больше потерь".

Зримые последствия

Однако последствия военной интервенции Израиля, безусловно, заметны, отмечает Джил Мурсиано, исполнительный директор Израильского института региональной внешней политики. Например, количество ракетных обстрелов значительно снизилось - даже вблизи границы Израиля с сектором Газа. "В этом районе число выпущенных ракет и вызванных ими потерь практически полностью сократилось", - подчеркивает Мурсиано.

Кроме того, по его словам, операция ЦАХАЛ в центральной части сектора Газа привела к уничтожению основных линий по изготовлению современного оружия, ракет, беспилотников и других видов вооружений: "Это значительный ущерб военному потенциалу, который ХАМАС создавал на протяжении многих лет".

По оценке Михаэля Мильштейна, в прошлом сотрудника израильской военной разведки, ныне исследователя в Центре Моше Даяна при Тель-Авивском университете, уже уничтожено около 70-80% ракетного арсенала ХАМАС. Это также связано с тем, что ХАМАС все чаще не хватает комплектующих: "Раньше большая часть их поставок осуществлялась контрабандным путем через пограничный пункт Рафах. Однако теперь он контролируется самым тщательным образом. Поэтому ХАМАС почти не получает новых поставок".

Тем не менее, уточнил Мильштейн, подземные туннели в Газе продолжают создавать проблемы для израильской армии: "Я исхожу из того, что ХАМАС все еще может использовать более 50% туннелей". И это, считает исследователь из центра Даяна, делает передвижение боевиков трудно предсказуемым и обеспечивает им защиту.

Значительные потери в личном составе ХАМАС

Коби Михаэль, военный аналитик из израильского Института исследований национальной безопасности, говорит, что ХАМАС понес значительные потери в личном составе. Израильская армия уничтожила 20 из примерно 24 батальонов ХАМАС, написал аналитик на сайте института в середине марта.

Также, по его словам, были ликвидированы стратегические объекты ХАМАС и центры военного производства. Однако Михаэль полагает, что военизированные структуры ХАМАС смогут возродиться, несмотря на понесенные потери. Это означает, что боевики по-прежнему могут представлять угрозу для израильских вооруженных сил - "но без передовых ракетных возможностей, которые были продемонстрированы в ходе этой войны".

Разрушенный в результате израильского авиаудара дом в секторе Газа, 20 марта 2024 года Фото: Ashraf Amra/Anadolu/picture alliance

У Джила Мурсиано аналогичная точка зрения. По его мнению, ХАМАС все еще может проводить операции небольшими группами на основе партизанской тактики, но на батальонном уровне больше не способен выполнять задачи. По данным Мурсиано, в городе Рафах до сих пор действуют еще четыре батальона: "Возможно, они были ослаблены израильской армией, но все еще боеспособны".

При этом, отмечает Михаэль Мильштейн, Израиль стоит перед вызовом: хотя ЦАХАЛ уничтожил около трети из 30 000 бойцов ХАМАС, они могут довольно быстро восполнить потери. "Для этого не нужно делать ничего особенного, кроме вербовки молодых палестинцев. С этим у них вряд ли возникнут проблемы, Ведь в секторе Газа есть много молодых палестинцев, которые хотят присоединиться к боевикам ХАМАС", - констатирует Мильштейн.

Рассеянная угроза и политическая альтернатива

Согласно докладу управления директора Национальной разведки США, Израиль, скорее всего, еще долгое время будет сталкиваться с продолжающимся вооруженным сопротивлением со стороны террористов ХАМАС. "Военные будут заняты нейтрализацией подземной инфраструктуры ХАМАС", - говорится в докладе.

Джил Мурсиано Фото: 2018 by SWP

По мнению Хишама Хеллиера, ХАМАС не сможет больше быть такой угрозой, какую представлял собой еще несколько месяцев назад. "Я не думаю, что ХАМАС в состоянии осуществить атаку, подобную той, что произошла 7 октября. В этом отношении оно, вероятно, очень сильно отброшено назад", - считает Хеллиер.

Что сейчас нужно, так это действия в сфере политики, убежден Джил Мурсиано. "Сектору Газа необходима политическая альтернатива. Если она не появится, военные успехи в конечном счете ничего не принесут. Мы должны предотвратить возникновение политического вакуума в секторе Газа. Потому что он вновь будет немедленно заполнен военным путем", - заключил Мурсиано.

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