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Израиль ведет боевые действия по всему сектору Газа

Жан Рофе
20 января 2024 г.

Большая часть военных усилий Израиля сосредоточена в районе Хан-Юниса. Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы заявил о росте числа погибших.

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Разрушения в городе Джабалия
Разрушения в городе ДжабалияФото: Xinhua/IMAGO

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 20 января, продолжила наносить массированные удары по всей территории сектора Газа. Большая часть военных усилий сосредоточена на юге региона в районе города Хан-Юнис, где израильские военные активизировали наступление против радикального исламистского движения ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, в Хан-Юнисе был обстрелян военный комплекс, "нейтрализованы" ракетные установки и обнаружены хранившиеся под землей взрывные устройства. Сообщается также об интенсивных боях в районе города Джабалия на севере сектора Газа,

В результате израильских ударов за последние сутки погибли 165 человек и еще 280 получили ранения, завило министерство здравоохранения сектора Газа, подконтрольное ХАМАС. Оно не проводит различия между боевиками и гражданскими лицами при подсчете количества погибших.

Призывы передать данные о заложниках

Над городом Рафах на юге сектора Газа израильские самолеты сбросили листовки с призывом к жителям предоставить информацию о заложниках, удерживаемых ХАМАС, говорят очевидцы. На листовках с фотографиями похищенных израильтян, указаны координаты, по которым можно передать сведения о местонахождении заложников. Взамен жителям сектора Газы предлагается вознаграждение.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну до тех пор, пока ХАМАС не будет побежден и пока оставшиеся заложники не будут освобождены.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в ЕС и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, с 7 октября в секторе Газа погибли почти 25 тысяч человек, более 61 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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