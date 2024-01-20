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СМИ: При ударе Израиля по Дамаску убиты 5 гвардейцев КСИР

Жан Рофе
20 января 2024 г.

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску, сообщают СМИ. По их данным, погибли пять членов Корпуса стражей исламской революции.

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Спасатели на месте предполагаемого израильского авиаудара в Дамаске
На месте предполагаемого израильского авиаудара в ДамаскеФото: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images

Пятеро члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при ударе Израиля по Дамаску, сообщило агентство AFP в субботу, 20 января. Среди погибших, как утверждается, глава информационного подразделения КСИР в Сирии.

Иранское государственное информационное агентство Mehr пишет, что в результате удара по сирийской столице погибли начальник разведки КСИР, его заместитель и два других члена элитного военно-политического формирования Ирана. Иранские государственные СМИ возложили ответственность за атаку на Израиль.

Ракетный обстрел Дамаска

Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что жилой дом в пригородном районе Дамаска Аль-Мезза "подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии". Оно не уточнило, есть ли пострадавшие. Местные СМИ писали, что утром 20 января в Дамаске были слышны взрывы.

По данным правозащитников, в ходе предполагаемого израильского ракетного обстрела Дамаска погибли по меньшей мере десять человек. Ракета попала в четырехэтажное здание, которое было полностью разрушено из-за удара, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR). Отмечается, что там проходила встреча командиров, "близких к Ирану", но личности погибших пока не установлены.

По словам источника AP, знакомого с ситуацией, в результате нападения 10 человек были убиты или ранены. Израиль не подтверждал причастности к атаке и не комментировал произошедшее.

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