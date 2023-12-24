Израиль усиливает наступление на юге сектора Газа

ЦАХАЛ концентрируется на взятии города Хан-Юнис - южного бастиона террористов из ХАМАС. Бои на севере сектора Газа продолжатся с меньшей интенсивностью, заявил представитель израильской армии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активизирует наступательные действия против радикального исламистского движения ХАМАС на юге сектора Газа. Об этом заявил в воскресенье, 24 декабря, в интервью американскому телеканалу Fox News официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

"Мы продвигаемся на юг и концентрируем основные силы операции на другой бастион ХАМАС - Хан-Юнис", - сказал он. Конрикус добавил, что бои на севере сектора Газа продолжатся, "вероятно, с меньшей интенсивностью".

Несколькими часами армия Израиля сообщила, что 23 декабря в секторе Газа погибли еще девять израильских военнослужащих. Это самое большое число солдат и офицеров ЦАХАЛ, погибших за одни сутки с начала операции против ХАМАС. Тем самым число потерь Израиля убитыми возросло до 152 человек.

Операция Израиля в ответ на нападение ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль в обмен выпустил из тюрем около 240 палестинцев. В руках боевиков, по данным израильских властей, остаются еще как минимум 109 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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