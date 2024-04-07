Бербок призвала ХАМАС сложить оружие

Бербок призвала ХАМАС сложить оружие7 апреля 2024 г.
Спустя шесть месяцев после жестокого нападения ХАМАС на Израиль министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала радикальную исламскую палестинскую организацию прекратить насилие. "Своим террором ХАМАС принес войну и бесконечные страдания израильтянам и палестинцам, - написала она в соцсети Х в воскресенье, 7 апреля. - Он должен прекратить эти страдания, немедленно освободить заложников и сложить оружие".
День вторжения ХАМАС в Израиль она назвала "черным днем". Террористы ХАМАС "истязали, насиловали и убивали невинных детей, женщин и мужчин с особой жестокостью", отметила глава федерального МИД, уточнив, что они до сих пор удерживают более 100 заложников в нечеловеческих условиях. "Прошло 6 месяцев страха и отчаяния для похищенных женщин, мужчин и детей. Мы не ослабим усилий, чтобы вернуть их к родным и близким в Израиль", - написала Бербок в комментарии к своему твиту.
Нападение ХАМАС на Израиль
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.
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