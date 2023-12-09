Палестинцы на Ближнем Востоке: где и как они живут?

У палестинцев на Ближнем Востоке разный правовой статус и уровень интеграции, но их общим стремлением остается урегулирование конфликта с Израилем по принципу двух государств и реализация права на возвращение.

Палестинцы на Ближнем Востоке представляют собой разнородное население, насчитывающее около 7 млн человек и имеющее разный правовой статус. Живут они в основном в Израиле, секторе Газа, на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, в Ливане, Сирии, Египте и других государствах региона. "Ни ближневосточные принимающие страны, ни страны Европы не располагают точными данными (числа палестинцев. - Ред.)", - сообщила DW Келли Петилло, координатор программы Ближнего Востока и Северной Африки в Европейском совете по международным отношениям.

Большинство из 2,2 млн палестинцев, проживающих в секторе Газа, признаются БАПОР беженцами Фото: Mustafa Hassona/Anadolu/picture alliance

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявляет, что в этом году оно оказало помощь примерно 5,9 млн человек в 58 лагерях беженцев в Иордании, Ливане, Сирии, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. Однако БАПОР присутствует не во всех арабских странах, и не каждый палестинец является беженцем.

По мнению ООН, те лица, чьим "обычным местом жительства была Палестина в период с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года, и кто потерял дом и средства к существованию в результате конфликта 1948 года", имеют право на регистрацию в качестве беженцев вместе со своими потомками. ООН также помогает людям, перемещенным в регионе и остро нуждающимся в помощи в результате Шестидневной войны в 1967 году.

"Накба" в переводе с арабского - "катастрофа"

15 мая для палестинцев - День исхода, "Накба", что в переводе на русский означает "катастрофа", которая, как они считают, последовала за образованием государства Израиль в 1948 году, когда после первой арабо-израильской войны сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои земли. На второй день после провозглашения создания Израиля - 15 мая 1948 года - армии пяти арабских стран, не согласившихся с резолюцией №181 Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе британской колонии Палестина и создании там двух государств - израильского и палестинского - начали войну против Израиля.

Арабские страны хотели уничтожить Израиль сразу после его создания, октябрь 1948 года Фото: CPA Media/picture alliance

Конечной целью действий стран Арабской лиги было уничтожение вновь образованного израильского государства и, согласно заявленной при вторжении декларации, "создание объединенного государства Палестина на основе демократических принципов, которые обеспечат за всеми его жителями равенство перед законом".

Война сопровождалась массовым (по разным оценкам - от 520 до более чем 900 тыс человек) исходом палестинского арабского населения с территорий, попавших под контроль Израиля. С другой стороны, после решения ООН о разделе Палестины свыше 800 000 евреев были изгнаны или бежали из арабских стран в Израиль и некоторые другие страны.

"Стремление добиться права на возвращение стало центральным признаком палестинской идентичности", - сказал DW Петер Линтль (Peter Lintl), сотрудник отдела Африки и Ближнего Востока Германского института международных отношений и безопасности.

Хотя право на возвращение палестинцев было включено в резолюцию 3236 Генассамблеи ООН от 1974 года и в Женевскую конвенцию 1951 года, оно перестало играть заметную роль в палестино-израильских переговорах в Осло в 1994 году, а в резолюциях Совета Безопасности ООН, посвященных конфликту между израильтянами и палестинцами, оно вообще не фигурирует, констатирует Петилло.

Палестинцы в Ливане

По данным БАПОР, по состоянию на июль 2023 года в Ливане находилось около 250 000 палестинских беженцев. По другим подсчетам, их там почти 500 000, говорит Петилло, добавляя, что перепись населения не проводилась в стране уже почти 100 лет. По ее словам, власти опасаются, что точные данные о численности населения могут изменить демографические критерии, которые, в свою очередь, являются основой для политического процесса в Ливане.

Ливан - самая недружелюбная по отношению к палестинцам страна Ближнего Востока, считают эксперты Фото: Ali Hashisho/Xinhua/IMAGO

С 1943 года Ливан придерживается системы власти, базирующейся на религиозном пропорциональном представительстве: премьер-министр должен быть мусульманином-суннитом, президент - христианином, а спикер парламента - мусульманином-шиитом.

По данным БАПОР, около 80 процентов палестинских беженцев в Ливане живут за чертой бедности. Десятилетия структурной дискриминации в сфере занятости и отказ в праве на владение собственностью усугубились нынешним экономическим кризисом. "Я бы сказала, что Ливан - самая враждебная страна по отношению к палестинцам и вообще ко всем беженцам, которых он принимает", - полагает Петилло.

Палестинцы в Иордании

В Иордании более 2,2 млн человек зарегистрированы как палестинские беженцы. Иорданское Хашимитское королевство - единственная арабская страна, которая предоставила гражданство палестинцам, прибывшими туда после "Накбы". "Более половины населения Иордании - палестинцы, сама королева Рания имеет палестинские корни, а вопрос о палестинской государственности пользуется огромной поддержкой населения и правительства", - указывает Петилло.

Однако король Абдалла II дал понять, что Иордания не будет принимать больше беженцев в результате войны в Газе, поводом для которой послужило нападение 7 октября на Израиль со стороны ХАМАС, радикального исламистского движения, признанного ЕС, США и большинством стран Запада террористической организацией.

Палестинцы в Египте

С начала войны через КПП Рафах в Египет из Газы смогли выйти в основном иностранцы, лица с двойным гражданством и несколько раненых Фото: Gehad Hamdy/dpa/picture alliance

"Ситуация с палестинскими беженцами в Египте - самая неопределенная. Они живут в правовом вакууме", - продолжает Петилло. При этом Египет не является страной, где представлен БАПОР, и "статистика по палестинским беженцам здесь колеблется между 70 000 и 134 000 человек", добавила эксперт.

Египет имеет единственный погранпереход с сектором Газа, который не ведет из Газы в Израиль, однако президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси неоднократно заявлял, что КПП Рафах не станет въездным пунктом в страну для палестинцев из Газы.

Палестинцы в Сирии

БАПОР управляет девятью официальными и тремя неофициальными лагерями для 438 тысяч палестинских беженцев в Сирии.

Гражданская война в этой стране усугубила положение беженцев, за последние 12 лет инфраструктура для оказания помощи была значительно разрушена. В 2021 году опрос БАПОР показал, что 82 процента палестинцев в Сирии, получающих финансовую помощь, живут в абсолютной нищете, а около 120 тысяч беженцев вновь ищут убежище в соседних странах.

Палестинцы в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа

По данным Палестинского центрального статистического бюро (ПЦСБ), после "Накбы" в 1948 году в Израиле осталось 154 900 палестинцев. В свою очередь Центральное статистическое бюро Израиля указывает, что к 2020 году их число увеличилось в десять раз, превысив 1,5 млн человек, что составляет около 17 процентов населения страны.

Палестинцы, живущие в Израиле, все больше интегрируются в рынок труда и составляют значительную часть фармацевтов и медсестер в стране Фото: Andrej David/Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance

Существуют различные термины для обозначения этих палестинцев, которых часто называют израильскими арабами или арабскими гражданами Израиля. Некоторые отдают предпочтение термину "палестинские граждане Израиля", пояснил DW Амджад Ираки, старший редактор израильского журнала +972 и аналитик палестинской политической сети Al Shabaka. "Термин "израильские арабы" в прошлом намеренно использовались для отрицания палестинцев", - добавил он.

Однако, по сравнению с примерно 3 млн палестинцев на Западном берегу реки Иордан и 2,2 млн - в секторе Газа, большинство из которых являются признанными беженцами, арабские граждане Израиля "юридически привилегированы", говорит Ираки. Линтль в свою очередь считает "примечательным тот факт, что после 7 октября в арабском мире именно палестинцы, живущие в Израиле, предельно четко дистанцировались от террористических атак ХАМАС".

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