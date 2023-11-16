Парламент Испании утвердил Педро Санчеса на пост премьера

Решающим фактором переизбрания Санчеса стала поддержка каталонских партий, которым он обещал принять закон об амнистии для сепаратистов. Эти планы вызвали в Испании массовые акции протеста.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес утвержден в должности при поддержке каталонских сепаратистских партий. За его кандидатуру в четверг, 16 ноября, проголосовали 179 из 350 депутатов испанского парламента.

Решающим фактором переизбрания Санчеса стала поддержка двух каталонских партий, которым он пообещал принять закон об амнистии для сторонников независимости Каталонии. Из-за этого обещания оппозиционные партии обвиняют Санчеса в нарушении законодательства и использовании амнистии для сохранения власти. За последние недели в Испании неоднократно проводились акции протеста против планов помиловать сепаратистов.

Первый раз лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес стал премьер-министром в 2018 году, а с 2020 года он возглавляет правительство меньшинства. На парламентских выборах в июле социалисты получили меньше мест, чем консервативная Народная партия (НП) под руководством лидера оппозиции Альберто Нуньеса Фейхоо. Однако последняя не получила в парламенте большинства, необходимого для формирования правительства, и нижняя палата испанского парламента дважды отклонила кандидатуру Фейхоо на пост премьера. После этого сформировать коалицию было поручено Санчесу.

Каталонские сепаратистские партии "Вместе" и "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) требуют освободить от ответственности около 1400 своих сторонников. В страну, вероятно, сможет вернуться также лидер партии "Вместе", бывший глава региональной администрации Карлес Пучдемон, который уже несколько лет скрывается от судебного преследования в Бельгии.

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