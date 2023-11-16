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Парламент Испании утвердил Педро Санчеса на пост премьера

Евгений Жуков
16 ноября 2023 г.

Решающим фактором переизбрания Санчеса стала поддержка каталонских партий, которым он обещал принять закон об амнистии для сепаратистов. Эти планы вызвали в Испании массовые акции протеста.

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Педро Санчес в парламенте Испании
Педро Санчес в парламенте ИспанииФото: Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес утвержден в должности при поддержке каталонских сепаратистских партий. За его кандидатуру в четверг, 16 ноября, проголосовали 179 из 350 депутатов испанского парламента.

Решающим фактором переизбрания Санчеса стала поддержка двух каталонских партий, которым он пообещал принять закон об амнистии для сторонников независимости Каталонии. Из-за этого обещания оппозиционные партии обвиняют Санчеса в нарушении законодательства и использовании амнистии для сохранения власти. За последние недели в Испании неоднократно проводились акции протеста против планов помиловать сепаратистов.

Первый раз лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес стал премьер-министром в 2018 году, а с 2020 года он возглавляет правительство меньшинства. На парламентских выборах в июле социалисты получили меньше мест, чем консервативная Народная партия (НП) под руководством лидера оппозиции Альберто Нуньеса Фейхоо. Однако последняя не получила в парламенте большинства, необходимого для формирования правительства, и нижняя палата испанского парламента дважды отклонила кандидатуру Фейхоо на пост премьера. После этого сформировать коалицию было поручено Санчесу.

Каталонские сепаратистские партии "Вместе" и "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) требуют освободить от ответственности около 1400 своих сторонников. В страну, вероятно, сможет вернуться также лидер партии "Вместе", бывший глава региональной администрации Карлес Пучдемон, который уже несколько лет скрывается от судебного преследования в Бельгии.

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