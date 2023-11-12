В Испании вновь протестуют против амнистии сепаратистов

На улицы Мадрида и других городов вышли десятки тысяч человек. Они выступают против планов и.о. премьера Испании Санчеса помиловать каталонских сепаратистов.

Десятки тысяч человек по всей Испании в воскресенье, 12 ноября, вышли на новые акции протеста против планов исполняющего обязанности премьер-министра страны Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов. Инициатором митингов стала оппозиционная консервативная Народная партия (НП).

Самая многочисленная акция состоялась в Мадриде. По оценкам организаторов, она собрала около 1 млн человек, правительство заявило о 80 000 участников митинга в столице. Протестующие держали в руках флаги Испании и Евросоюза, а также транспаранты с лозунгами, такими как: "Уважайте Конституцию" и "Испанская демократия под угрозой". "Мы не замолчим, пока не пройдут новые выборы", - пообещал лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо, обращаясь к собравшимся на центральной площади Пуэрта-дель-Соль.

В Барселоне, по данным местной полиции, на акцию протеста вышли 6000 человек, в Гранаде - 30 000 человек, в Севилье - 50 000 человек. Митинги также прошли в Малаге, Пальме и Валенсии. Организаторы заявили, что к акциям протеста по всей Испании присоединились около 2 млн участников.

Санчес предложил амнистию в обмен на коалицию

По итогам прошедших 23 июля в Испании парламентских выборов так и не была сформирована правящая коалиция. Возглавляемая Санчесом Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) получила второе место, уступив первенство консерваторам из Народной партии. Король Филипп VI поручил лидеру НП Фейхоо сформировать коалицию, однако его кандидатуру отклонила нижняя палата парламента с небольшим перевесом. После этого формирование коалиции было поручено Санчесу.

В рамках переговоров о формировании нового правительства ИСРП достигла соглашения с каталонскими партиями об амнистии политиков, причастных к неудавшейся попытке провозгласить независимость Каталонии в 2017 году.

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