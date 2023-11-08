В Мадриде вновь митинговали против амнистии для сепаратистов

Несколько тысяч человек у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии протестовали против амнистии для каталонских сепаратистов. Прошли стычки демонстрантов с полицией.

В Мадриде несколько тысяч человек во вторник, 8 ноября, пришли к штаб-квартире Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), чтобы принять участие в повторной акции протеста против планов исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов. Как сообщает dpa, прошли стычки протестующих с полицией.



Отдельные демонстранты забрасывали полицию камнями и другими предметами. Отмечается, что среди них могли быть правые экстремисты, кроме того, во время демонстрации можно было заметить флаги времен диктатуры Франко, а некоторые из участников вскидывали правую руку, демонстрируя гитлеровское приветствие. В ответ полиция применила слезоточивый глаз и дубинки. По данным СМИ, как минимум шесть демонстрантов и один сотрудник полиции получили легкие ранения, трое человек были взяты под стражу.

Проблемы с созданием коалиции после выборов в Испании

Ранее, 29 октября, в Мадриде на акцию протеста под девизом "Против амнистии и переворота Санчеса!" собрались около 100 тысяч человек. Акция была организована фондом, близким к правопопулистской партии Vox, лидер которой Сантьяго Абаскаль также присутствовал на митинге. Такая же акция проходила в Мадриде 24 сентября, тогда на митинг вышли около 40 тысяч человек. Кроме того, 8 октября в Барселоне тоже прошла многотысячная демонстрация против амнистии каталонских сепаратистов.

Поводом к протестам послужило то, что и.о. премьера Испании Педро Санчес, возглавляющий ИСРП, планирует амнистировать каталонских сепаратистов ради формирования правящей коалиции, которую ему поручено создать королем Филиппом VI, но это вряд ли удастся без поддержки партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК), добивающейся независимости Каталонии и требующей амнистии сепаратистских политиков.

Победившие на выборах консерваторы не смогли создать коалицию

23 июля в Испании прошли парламентские выборы, на которых первое место получила консервативная Народная партия (НП) во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо, которому и было изначально поручено формирование кабинета министров. Однако нижняя палата парламента с небольшим перевесом отклонила его кандидатуру. После этого шанс на формирование правительства возник у Санчеса, чья партия заняла второе место. Коалиция должна быть сформирована до 27 ноября, если Санчес потерпит неудачу, будут назначены повторные парламентские выборы на 14 января.

Попытка объявления независимости Каталонии

11 сентября в Барселоне на акцию за независимость Каталонии вышло более 100 тысяч человек. В этот день отмечается национальный день Каталонии в память об утрате независимости, традиционно сопровождаемый политическими акциями. Каталония не должна упускать возможность, которую предоставляет внезапно возросшая роль партий региона в формировании нового правительства Испании, заявил глава каталонского регионального правительства Пере Арагонес.

Карлес Пучдемон на улице Барселоны в 2017 году Фото: picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti

В 2017 году власти Каталонии провели референдум за отделение от Испании, который в Мадриде объявили антиконституционным. Спустя 10 дней после проведения референдума региональное правительство, которое тогда возглавлял Карлес Пучдемон, приняло документ о независимости региона. Но попытка провозгласить независимость не удалась. В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девять каталонских политиков и общественных деятелей к тюремным срокам от 13 до 9 лет, ряд других - к штрафам. В 2021 году правительство, во главе которого стоял Педро Санчес, приняло решение помиловать отбывающих тюремное наказание каталонских сепаратистов.

При этом Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, чтобы избежать судебного преследования. Сейчас он также принимает участие в переговорах об амнистии. Консервативная оппозиция Испании отвергает такую идею.

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