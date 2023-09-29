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ПолитикаИспания

Депутаты Испании не видят лидера консерваторов премьером

Павел Мыльников
29 сентября 2023 г.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо смог баллотироваться на пост премьера Испании после победы консерваторов на выборах в парламент. Но Конгресс депутатов дважды отклонил его кандидатуру.

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Лидер Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо
Альберто Нуньес ФейхооФото: Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании в пятницу, 29 сентября, вновь отклонил кандидатуру лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра страны. В поддержку 62-летнего политика проголосовали 172 депутата, однако 177 выступили против.

Еще до голосования Фейхоо выступил с обвинениями в адрес нынешнего и.о. главы кабмина, лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса. По словам лидера Народной партии, Санчес стремится к "правительству лжи и обмана", идя навстречу требованиям каталонских сепаратистов ради их поддержки.

Для того чтобы заручиться поддержкой каталанских сепаратистов, Санчес пообещал им амнистию для их соратников, участвовавших в 2017 году в неудачной попытке добиться выхода автономного сообщества Каталония из состава Испании.    

Король поручит сформировать кабмин и.о. премьера

Ожидается, что теперь король Испании Филипп VI поручит Санчесу сформировать новый кабинет министров. Если до 27 ноября сформировать правительство не удастся, единственным вариантом станут новые парламентские выборы, которые в таком случае пройдут 14 января.

Первый раунд голосования по кандидатуре Фейхоо состоялся 27 сентября. Глава Народной партии получил право баллотироваться на пост премьера после победы этой политической силы на парламентских выборах 23 июля. Народная партия получила 137 мест, однако это количество недостаточно для образования большинства в парламенте.

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