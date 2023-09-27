Новый Вавилон в парламенте Испании?

Кандидатуру Альберто Нуньеса Фейхоо, лидера либеральной Народной партии (НП), Конгресс депутатов, нижняя палата парламента Испании, отвергла большинством голосов в среду, 27 сентября. Право балотироваться на этот пост, чтобы затем сформировать правительство, глава НП получил после победы своей партии на состоявшихся 23 июля парламентских выборах.

Теперь на должность премьера вновь сможет претендовать Педро Санчес, глава ушедшего после выборов в отставку левого коалиционного правительства и лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Эта партия заняла на выборах второе место. Однако вокруг кандидатуры Санчеса разразилась бурная полемика.

Предсказуемая ситуация в испанском Конгрессе депутатов

"Неудача НП в парламенте была легко предсказуема", - пояснил в беседе с DW профессор политологии Мадридского университета Хосе Игнасио Менендес. Он напомнил, что в результате выборов эта партия, "хотя и оказалась на первом месте по числу мандатов (137), абсолютного большинства в 176 депутатских мест не получила". Не получил большинства и Нуньес Фейхоо в ходе нынешнего голосования при поддержке лишь со стороны НП, консервативной партии "Голос" и региональных партий - Союза наварского народа и Канарской коалиции. Для победы ему не хватило четырех голосов.

Между тем, Санчес, партия которого имеет 121 мандат, может рассчитывать лишь на поддержку 31 депутата от союзного с ним блока "Объединять" (левые популисты, коммунисты, "зеленые"). Именно поэтому, как считает профессор Менендес, лидер ИСРП, желая добиться для себя абсолютного большинства, сразу после выборов начал переговоры с региональными националистами. Это депутаты от каталонской коалиции "Вместе" и партии Левых республиканцев Каталонии (ЛРК), а также Баскской националистической партии и группировки "Объединить Страну басков".

Педро Санчес Фото: Gustavo Valiente/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

В премьеры Испании - любой ценой?

Проблема заключается в том, продолжил профессор, что "националисты ставят условия для поддержки Санчеса". "Вместе", к примеру, требует амнистии для своего находящегося в бегах лидера Карлеса Пучдемона и его соратников, которые преследуются судом за попытку провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. Кроме того каталонские партии добиваются от Санчеса признания права их региона на самоопределение. С аналогичным требованием выступают и баскские националисты.

Конституция Испании, подчеркнул собеседник DW, "не предусматривает ни амнистию, ни выхода из состава государства отдельных регионов". Об этом еще несколько месяцев назад напоминал сам Санчес, утверждая, что сепаратисты будут наказаны по всей строгости закона. "Однако, теперь, похоже, его мнение изменилось", - отметил политолог. Так, лидер ИСРП на днях заявил, что судьи не могут преследовать Пучдемона, "поскольку его вопрос носит политический характер" и должен решаться за столом переговоров.

Вавилон в парламенте Испании?

По утверждению партии ЛРК, участвующей в негласных переговорах с представителями Санчеса, "политическое решение об амнистии уже принято - остается лишь уточнить детали". Между тем, в парламенте усилиями ИСРП, популистов и националистов в середине сентября без какого-либо голосования и вопреки положению конституции был принял новый "регламент" заседаний.

Отныне депутаты от Каталонии, Страны басков и Галисии могут выступать на языках своих регионов. Эту меру, отметил профессор Менендес, социалисты называют "шагом на пути совершенствования демократии". Их оппоненты проводят параллель с библейским Вавилоном, где люди перестали понимать друг друга, а нововведение называют "предоплатой сепаратистам за инаугурацию Санчеса".

Противостояние в испанском обществе

"Какие-либо уступки противникам единства Испании вызывают беспокойство в обществе", - отметил в беседе с DW сотрудник Мадридского социологического центра Фернандо Гомес. Люди опасаются, что эти уступки в конце концов приведут к развалу страны. Свое негативное отношение к "играм с националистами" испанцы выразили 24 сентября на многотысячной манифестации в Мадриде.

Акция протеста в Мадриде, 24 сентября 2023 года Фото: V. Cheretzkij/DW

Накал страстей, продолжил социолог, объясняется еще и нежеланием многих испанцев вновь видеть Санчеса у власти, поскольку именно он, как они считают, повинен в затяжном экономическом кризисе и инфляции. Испанцы вменяют лидеру ИСРП и его законотворчество, в результате которого, к примеру, были сокращены тюремные сроки за преступления сексуального характера, а несовершеннолетним дали право на аборты и смену пола без согласия родителей.

"Бунт на корабле" социалистов Испании

"Примечательно, отметил далее Гомес, что против политики компромиссов с националистами выступают не только традиционные оппоненты Санчеса - либералы и консерваторы, но и, по данным опросов, 60% социалистов, в том числе известные деятели, к примеру, экс-премьер страны Фелипе Гонсалес и бывший вице-премьер Альфонсо Герра. В стане противников амнистии и других уступок - юристы, в том числе члены Верховного суда Испании.

Тем не менее, как отметили опрошенные DW эксперты, в середине октября Санчес намерен баллотироваться на пост премьера с расчетом на поддержку националистов. Что же касается амнистии или права на самоопределение, то внедрить их в жизнь будет непросто, учитывая что они "противоречат конституции и могут быть оспорены в судебном порядке, даже если за них проголосуют все, кто поддержит инаугурацию Санчеса", резюмировал профессор Менендес.

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