 Испания решила наказывать за преступления периода франкизма | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 30.11.2021

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Европа

Испания решила наказывать за преступления периода франкизма

Власти Испании разрешат преследовать в судебном порядке - невзирая на объявленную в 1977 году амнистию - тех, кто совершил преступления против человечности в эпоху диктатуры Франко.

Манифестация левых сил в Мадриде под флагами Народного фронта с требованием судить франкистов, 2019 год

Манифестация левых сил в Мадриде под флагами Народного фронта с требованием судить франкистов, 2019 год

В Испании будут расследоваться и наказываться преступления против человечности, геноцид и пытки, имевшие место с 1936 по 1982 год - в период гражданской войны, диктатуры генерала Франсиско Франко и в переходный период от диктатуры к демократии. С этой целью изменяется закон об амнистии от 1977 года, который снимал ответственность за упомянутые деяния.

Таково решение коалиционного правительства, представленного Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), популистской партией "Подемос" ("Мы можем") и Компартией Испании. Официальное объяснение принятого решения - необходимость приравнять испанское законодательство к нормам международного гуманитарного права, в рамках которого подобные преступления не подлежат прощению ни по амнистии, ни по сроку давности.

Кого затронула амнистия 1977 года

DW попросила рассказать о событиях, связанных с принятием и нынешним пересмотром закона об амнистии, сотрудника мадридского Центра исторических исследований Рауля Гомеса Куэста. В первую очередь, эксперт напомнил, что генерал Франко пришел к власти в 1939 году после поднятого им мятежа и победы в гражданской войне над правительством левого Народного фронта.

Участницы гражданской войны в Испании (фото из архива)

Участницы гражданской войны в Испании (фото из архива)

В ходе той войны военные преступления, включая похищения людей и расстрелы без суда и следствия, совершались обеими сторонами. После ее окончания часть побежденных была репрессирована. Кроме того, продолжил Гомес Куэста, вплоть до 60-х годов в стране существовало вооруженное подполье сторонников Народного фронта.

В 60-90-е годы его сменили террористические группировки: сепаратистские (баскская ЭТА, каталонская Свободная земля, канарская ФАГ, галисийская ЛАР) и на основе марксистской идеологии (ГРАПО и ФРАП). От действий террористов гибли сотни людей, часто случайные прохожие. Франкизм отвечал на террор арестами и казнями.

Во имя национального примирения в Испании

После смерти Франко в 1975 году, по словам историка, остро встал вопрос о национальном примирении, поскольку "страна оставалась расколотой на два лагеря"- сторонников и противников диктатора. Между тем "примирение было необходимо для перехода к демократии", и здесь "ключевую роль сыграла амнистия". Она простила былые грехи и франкистам, и сторонникам Народного фронта, а также боевикам всех группировок послевоенного периода.

Расстрельный полигон Паракуэльос под Мадридом, где в 1936 году было уничтожено до 12 тысяч предпологаемых сторонников Франко

Расстрельный полигон Паракуэльос под Мадридом, где в 1936 году было убито до 12 тысяч предпологаемых сторонников Франко

В качестве примера Гомес Куэста привел историю деятеля Народного фронта, а впоследствии генсека Компартии Сантьяго Каррильо. Амнистия сняла с него обвинение в причастности к расстрелу в годы войны тысяч жителей Мадрида, в основном представителей духовенства и творческой интеллигенции, заподозренных в симпатиях к Франко.

Что планируют испанские власти

Как следует из официальных документов, нынешнее правительство Испании полагает, что "расследование преступлений, связанных с мятежом, войной и диктатурой" Франко, является "чрезвычайно важной мерой для восстановления исторической справедливости и памяти жертв диктатуры". Осуществление этой меры возлагается на прокуроров Департамента прав человека и демократической памяти.

Место расстрела 13 подпольщиков-антифранкистов на кладбище Альмудена в Мадриде

Место расстрела 13 подпольщиков-антифранкистов на кладбище Альмудена в Мадриде

Прокурорам предстоит "привлечь к суду франкистов, виновных в преступлениях против человечности". Те из них, кто скончался, будут официально названы преступниками, лишены почетных званий и наград. А все еще здравствующие предстанут перед судом и "получат наказание в зависимости от тяжести совершенных деяний".

"Юридический нонсенс"

Между тем, по мнению другого опрошенного DW эксперта - профессора права Мадридского университета Луиса Франсиско Аранда, новый закон "является юридическим нонсенсом". Во-первых, по словам профессора, испанская конституция не позволяет судить людей, подпавших под амнистию. Во-вторых, статья о преступлениях против человечности была включена в УК Испании лишь в 2003 году, а посему "не применима к деяниям более раннего периода". В-третьих, в Испании "вообще нельзя задним числом применять статьи закона, которые могут отрицательно сказаться на судьбе людей".

Лидер Подемос Пабло Иглесиас

Лидер "Подемос" Пабло Иглесиас

Кроме того, подчеркнул Аранда, "законы демократического государства не могут наказывать одних и прощать других за аналогичные преступления". Так что, добавил он, вопреки желанию авторов нововведения на скамье подсудимых рано или поздно могут оказаться и противники франкистов.

К примеру, отец лидера "Подемос" Пабло Иглесиаса, одного из авторов правительственной инициативы. Ведь Иглесиас-старший был боевиком ФРАП - организации, признанной террористической, поскольку ее члены похищали, пытали и убивали людей. В свое время Иглесиас-старший тоже воспользовался амнистией 1977 года, напомнил профессор Аранда.

Острая полемика в испанском обществе

"Отрадно, что преступники-франкисты отныне будут подвергнуты суду. Позор, что из-за амнистии мы до сих пор этого не сделали", - заявил в беседе с DW Висенте Креспо, ветеран Компартии, активист Ассоциации за восстановление исторической памяти. Эта ассоциация не один год устраивала демонстрации, требуя суда над франкизмом. Креспо считает, что "теперь справедливость восторжествует и деятели периода диктатуры получат по заслугам".

Мемориальный комплекс Долина павших, где захоронены погибшие в гражданской войне в Испании с обеих сторон

Мемориальный комплекс "Долина павших", где захоронены погибшие в гражданской войне в Испании с обеих сторон

Тем временем отказ от амнистии раскритиковал бывший премьер-социалист Фелипе Гонсалес, посетовавший, что его однопартийцы сейчас "разрушают основы гражданского мира в стране". Подверг критике правительство и лидер парламентской оппозиции, глава консервативной Народной партии Пабло Касадо. Он обвинил власти в попытке "взять исторический реванш, а заодно столкнуть испанцев лбами, чтобы отвлечь их от последствий социально-экономического кризиса, с которым правительство не может справиться". Касадо пообещал, что обжалует решение правительства в Конституционном суде Испании.

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    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

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  • Ветропарк в Испании

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    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

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    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

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  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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