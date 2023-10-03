Король Испании поручил и.о. премьера сформировать кабмин

Король Испании Филипп VI поручил лидеру Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесу, исполняющему обязанности премьер-министра страны, сформировать новый кабинет министров. Как заявил во вторник, 3 октября, сам Санчес, он ожидает, что переговоры с другими партиями будут сложными, но верит, что сформировать правительство удастся.

Ранее, 29 сентября, конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании во второй раз отклонил кандидатуру лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра страны. Тот получил право баллотироваться на данный пост после победы представляемой им политической силы на парламентских выборах 23 июля. Народная партия получила тогда 137 мест, однако этого количества недостаточно для образования большинства в парламенте. Первый раунд голосования по кандидатуре Альберто Нуньеса Фейхоо прошел 27 сентября.

Если до 27 ноября сформировать правительство не удастся, единственным вариантом станут новые парламентские выборы, которые в таком случае пройдут в Испании 14 января.

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