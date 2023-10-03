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Король Испании поручил и.о. премьера сформировать кабмин

Александра Иванова
4 октября 2023 г.

В сентябре нижняя палата парламента Испании дважды отклонила кандидатуру лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра страны.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес и король Филипп VI
И.о. премьер-министра (слева) и король ИспанииФото: Getty Images/AFP/A. Ballesteros

Король Испании Филипп VI поручил лидеру Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесу, исполняющему обязанности премьер-министра страны, сформировать новый кабинет министров. Как заявил во вторник, 3 октября, сам Санчес, он ожидает, что переговоры с другими партиями будут сложными, но верит, что сформировать правительство удастся.

Ранее, 29 сентября, конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании во второй раз отклонил кандидатуру лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра страны. Тот получил право баллотироваться на данный пост после победы представляемой им политической силы на парламентских выборах 23 июля. Народная партия получила тогда 137 мест, однако этого количества недостаточно для образования большинства в парламенте. Первый раунд голосования по кандидатуре Альберто Нуньеса Фейхоо прошел 27 сентября.

Если до 27 ноября сформировать правительство не удастся, единственным вариантом станут новые парламентские выборы, которые в таком случае пройдут в Испании 14 января.

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