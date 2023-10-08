В Испании выступают против амнистии каталонских сепаратистов

Оппозиционные партии провели акцию против планов и.о. премьера Испании Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов. Его обвиняют в использовании амнистии для сохранения власти.

В Барселоне десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против обещания действующего левого правительства Испании амнистировать лидеров каталонских сепаратистов. В митинге, прошедшем в воскресенье, 8 октября, в центре города, приняли участие лидер оппозиционной консервативной Народной партии (НП) Испании Альберто Нуньес Фейхоо и глава правопопулистской партии Vox Сантьяго Абаскаль.

Амнистия, о которой подумывает действующий премьер-министр Испании Педро Санчес, чтобы получить поддержку партий каталонских сепаратистов для формирования новой коалиции в парламенте, противоречит демократии, заявил Фейхоо перед началом акции. Демонстрацию провела организация "Гражданское общество Каталонии", созданная для противодействия отделению региона от Испании. Она сообщила о 300 тысячах участников, полиция Барселоны - о примерно 50 тысячах.

Акция протеста в Барселоне 8 октября 2023 года Фото: ALBERT GEA/REUTERS

На прошедших 23 июля в Испании парламентских выборах возглавляемая Санчесом Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) получила второе место, уступив первенство консерваторам из Народной партии. Король Фелипе VI. поручил лидеру НП Фейхоо формирование коалиции, однако его кандидатуру отклонила нижняя палата парламента с небольшим перевесом. Теперь коалицию поручено сформировать Санчесу.

Санчес не получит большинства в парламенте без поддержки каталонских партий

Однако это не удастся ему без поддержки партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) под руководством главы правительства этого региона Пере Арагонеса и каталонской коалиции "Вместе" бывшего главы региональной администрации Карлеса Пучдемона, который уже несколько лет скрывается в Бельгии от судебного преследования. Оба добиваются независимости Каталонии и требуют амнистии сепаратистских политиков, которые в 2017 году предприняли попытку провозгласить суверенитет Каталонии. Часть из них власти Испании помиловали в 2021 году.

В ближайшие дни Санчес намерен провести переговоры с каталонскими партиями. Если до 27 ноября ему не удастся сформировать правящую коалицию, то в Испании на 14 января будут назначены новые парламентские выборы.

"Амнистия не направлена на примирение. ИСРП Санчеса всего лишь хочет остаться у власти", - заявил лидер оппозиционных консерваторов Фейхоо. Абаскаль назвал планы Санчеса "путчем", нарушающим конституцию.

В свою очередь глава каталонской администрации Арагонес выпустил заявление, в котором назвал демонстрацию против амнистии в Барселоне "подтверждением провала плана правых и крайне правых сил отомстить Каталонии".

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