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На акцию за независимость Каталонии вышло 100 тысяч человек

Даниил Сотников
12 сентября 2023 г.

В Национальный день Каталонии жители региона традиционно выходят на демонстрации за отделение от Испании.

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Демонстранты на улицах Барселоны
Демонстранты на улицах БарселоныФото: Pau Barrena/AFP

Десятки тысяч жителей Каталонии по случаю национального праздника "Диада" вышли на акцию в центре Барселоны с призывом к независимости региона, сообщает агентство dpa в понедельник, 11 сентября.

После марша демонстранты собрались на площади Испании в центре Барселоны. По оценке организаторов акции, в ней приняло участие 800 тысяч человек, полиция насчитала 115 тысяч участников. Неясно, из-за чего возник такой разрыв в оценках, отмечает dpa.

От каталонских партий зависит судьба парламента страны

Глава каталонского регионального правительства Пере Арагонес перед митингом заявил, что Каталония не должна упускать возможность, которую предоставляет внезапно возросшая роль партий региона в формировании нового правительства Испании. Национальный день Каталонии, отмечающийся 11 сентября в память об утрате независимости, традиционно сопровождается политическими акциями и призывами местных политиков.

В этом году за акциями по случаю праздника наблюдали с особым вниманием по всей Испании, отмечает dpa. Cепаратистские партии Каталонии неожиданно стали играть важную роль в судьбе парламента страны. В ближайшие несколько недель от них и их голосов во многом зависит, сможет ли исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес заручиться большинством и продолжать управлять страной или придется провести новые выборы, пишет dpa.

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