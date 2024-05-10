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ГА ООН рекомендует полноправное членство "Палестины"

Евгений Жуков
10 мая 2024 г.

За статус полноправного члена ООН для "Палестины", что означало бы признание независимого государства, выступили 143 члена Генассамблеи ООН. Против этой резолюции проголосовали девять стран и 25 воздержались.

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Заседание в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН по вопросу о полноправном членстве Палестины
Заседание в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН по вопросу о полноправном членстве ПалестиныФото: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

Подавляющее большинство делегатов Генассамблеи ООН проголосовали за то, чтобы предоставить Палестинской автономии полноправное членство в Организации Объединенных Наций. За такую резолюцию в пятницу, 10 мая, высказались 143 страны, 25 воздержались и против него было отдано девять голосов. Для принятия резолюции необходима поддержка двух третей государств-членов.

Кроме того, Совету Безопасности ООН предложено еще раз "положительно" рассмотреть этот вопрос, который уже поднимался в Совбезе в апреле, однако тогда соответствующее решение заблокировали США, применив право вето.

Перед голосованием в Генассамблее пресс-секретарь постпредства США при ООН Нэйт Эванс заявил, что американские представители намерены повторно использовать право вето против заявки Палестинской национальной автономии, если этот вопрос вновь поступит в Совбез.

Полноправное членство в ООН означало бы для палестинцев фактически признание независимого государства "Палестина".

Первоначально заявление палестинцев о приеме "Палестины" в состав ООН было отвергнуто еще в ноябре 2011 года из-за позиции Совета Безопасности всемирной организации. На следующий год ООН, несмотря на сопротивление со стороны США, предоставила палестинцам статус наблюдателей. В апреле 2024 года США применили право вето и заблокировали проект алжирской резолюции, рекомендовавший принять "Палестину" в полноправные члены всемирной организации. 

Из 193 стран-членов ООН "Палестину" признают в качестве независимого государства 139, Германия не входит в их число.

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