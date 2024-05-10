ГА ООН рекомендует полноправное членство "Палестины"

За статус полноправного члена ООН для "Палестины", что означало бы признание независимого государства, выступили 143 члена Генассамблеи ООН. Против этой резолюции проголосовали девять стран и 25 воздержались.

Подавляющее большинство делегатов Генассамблеи ООН проголосовали за то, чтобы предоставить Палестинской автономии полноправное членство в Организации Объединенных Наций. За такую резолюцию в пятницу, 10 мая, высказались 143 страны, 25 воздержались и против него было отдано девять голосов. Для принятия резолюции необходима поддержка двух третей государств-членов.

Кроме того, Совету Безопасности ООН предложено еще раз "положительно" рассмотреть этот вопрос, который уже поднимался в Совбезе в апреле, однако тогда соответствующее решение заблокировали США, применив право вето.

Перед голосованием в Генассамблее пресс-секретарь постпредства США при ООН Нэйт Эванс заявил , что американские представители намерены повторно использовать право вето против заявки Палестинской национальной автономии, если этот вопрос вновь поступит в Совбез.

Полноправное членство в ООН означало бы для палестинцев фактически признание независимого государства "Палестина".

Первоначально заявление палестинцев о приеме "Палестины" в состав ООН было отвергнуто еще в ноябре 2011 года из-за позиции Совета Безопасности всемирной организации. На следующий год ООН, несмотря на сопротивление со стороны США, предоставила палестинцам статус наблюдателей. В апреле 2024 года США применили право вето и заблокировали проект алжирской резолюции, рекомендовавший принять "Палестину" в полноправные члены всемирной организации.

Из 193 стран-членов ООН "Палестину" признают в качестве независимого государства 139, Германия не входит в их число.