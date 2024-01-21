Нетаньяху исключил создание независимой Палестины

Премьер-министр Израиля заявил, что не пойдет ни на какие компромиссы, касающиеся безопасности его страны. Он подчеркнул, что сектор Газа после уничтожения ХАМАС останется под контролем Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг мнение президента США Джо Байденао том, что с ним можно договориться об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа сосуществования двух независимых государств - израильского и палестинского. "Я не пойду на компромиссы в вопросе о полном израильском контроле в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, а это противоречит созданию палестинского государства", - написал он в своем микроблоге на платформе X вечером в субботу, 20 января.

Ранее Байден, отвечая на вопросы журналистов после телефонного разговора с Нетаньяху, заявил, что он не считает невозможной договоренность с израильским премьером об урегулировании на основе принципа сосуществования двух государств. Байден выразил мнение, что компромисс все же удастся найти, поскольку, как он выразился, "есть много видов решений на основе принципа сосуществования двух государств".

Канцелярия Нетаньяху: Позиция премьера неизменна

В то же время канцелярия Нетаньяху сообщила, что на переговорах с Байденом тот подтвердил позицию, последовательно отстаиваемую им уже многие годы. "После устранения ХАМАС Израиль должен сохранить контроль в сфере безопасности над сектором Газа, чтобы гарантировать, что сектор Газа не будет представлять угрозы для Израиля, а это противоречит требованию о палестинском суверенитете", - подчеркнули в канцелярии.

Биньямин Нетаньяху уже сразу после разговора с Байденом отверг предложение американского президента, заявив: "Премьер-министр Израиля должен быть в состоянии сказать "нет" даже нашим лучшим друзьям".

Демонстрации в Израиле против Нетаньяху

Между тем в Тель-Авиве тысячи людей вышли на демонстрацию против Нетаньяху и с требованием добиться освобождения израильских заложников в секторе Газа. Демонстранты требовали проведения новых выборов и называли Нетаньяху "лицом зла". Акции протеста прошли также в портовом городе Хайфа и возле резиденции премьера в Иерусалиме.

Многие демонстранты критиковали курс Биньямина Нетаньяху в войне против палестинской террористической группировки ХАМАС. Они также выражали опасение, что без скорого заключения соглашения о прекращении огня заложники могут быть убиты.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в ЕС и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа . Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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