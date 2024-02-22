Кнессет - против признания палестинского гоударства

Парламент Израиля подавляющим большинством голосов проголосовал против "одностороннего признания" независимого палестинского государства. В среду, 21 февраля, 99 из 120 членов Кнессета поддержали соответствующее правительственное заявление, ранее внесенное премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Согласно этому документу, Израиль "будет по-прежнему выступать против одностороннего признания палестинского государства". Тем самым израильские парламентарии отреагировали на участившиеся призывы разных стран и международных организаций к возобновлению усилий по решению ближневосточного конфликта путем создания палестинского государства. Нетаньяху заявил о "революционном голосовании" в Кнессете, которое стало "мощным посланием" международному сообществу. Оно подчеркивает "коллективную решимость" израильтян, написал он в соцсети X.

Декларация правительства Израиля

Ранее правительство Израиля единогласно приняло декларацию, в которой отвергло навязывание международным сообществом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта и признание палестинского государства в одностороннем порядке. Мирное урегулирование возможно только в результате прямых переговоров между двумя сторонами без каких-либо предварительных условий, отмечается в документе. Одностороннее признание палестинского государства "после кровавой бойни 7 октября стало бы огромной платой за беспрецедентный террор и помешало бы любому будущему мирному урегулированию", указывается далее.

Израиль занял Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим в 1967 году. Палестинцы требуют создания на этих территориях независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В 2012 году Организация Объединенных Наций предоставила Палестине статус государства-наблюдателя. Из 193 стран-членов ООН 139 на данный момент признали палестинские территории независимым государством. Германия и США не входят в их число; они всегда настаивали на том, что создание палестинского государства должно быть согласовано в рамках мирных переговоров с Израилем.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 29 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, как минимум 30 заложников уже нет в живых.

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