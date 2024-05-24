Суд ООН в Гааге обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Международный суд ООН в Гааге потребовал от Израиля прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Вердикт был вынесен в пятницу, 24 мая, по итогу рассмотрения обращения ЮАР, обвинившей Израиль в геноциде. За него проголосовали 13 судей из 15, двое - из Уганды и самого Израиля - были против.

В решении, которое зачитал председатель суда Наваф Салам, говорится, что Израиль должен "немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия" в Рафахе, которые могут создать для палестинского населения в секторе Газа условия жизни, способные привести к его "полному или частичному физическому уничтожению".

Кроме того, согласно решению суда, Израиль должен открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта для доставки гуманитарной помощи населению, а также предоставить доступ международным инспекторам для расследования сообщений о геноциде палестинцев. В течение месяца израильские власти обязаны отчитаться о выполнении предписания.

ЮАР приветствовала решение суда ООН

Власти ЮАР приветствовали решение Международного суда ООН. "Я считаю, что это гораздо более сильный с точки зрения формулировок набор временных мер", - сказала министр иностранных дел Наледи Пандор в интервью государственной телекомпании SABC.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в пятницу проконсультируется с высокопоставленными министрами правительства в связи с вердиктом суда.

"Тот, кто требует от государства Израиль прекратить войну, требует, чтобы оно прекратило свое существование. Мы не согласимся на это", - написал в соцсети X министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35 с половиной тысячи человек, еще почти 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.