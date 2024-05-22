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ООН приостановила распределение продовольствия в Рафахе

Сергей Ромашенко
22 мая 2024 г.

Сотрудники гуманитарной организации объяснили приостановку работы в Рафахе ситуацией и безопасностью. Армия Израиля на фоне международных протестов продолжает военную операцию в Рафахе против боевиков ХАМАС.

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Палестинские дети в Рафахе ожидают раздачи еды
Палестинские дети в Рафахе ожидают раздачи едыФото: Abed Zagout/Anadolu/picture alliance

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приостановило распределение продовольствия в городе Рафах в южной части сектора Газа. Распределение продовольствия в этом населенном пункте в настоящее время невозможно из-за дефицита поставок и отсутствия безопасности, пункт распределения и склад продовольствия в Рафахе закрыты из-за продолжающейся военной операции Израиля в восточной части города, говорится в сообщении БАПОР, опубликованном на платформе X вечером во вторник, 21 мая.

Армия Израиля с начала мая, вопреки предостережениям мирового сообщества, проводит "прицельные" наземные операции и наносят удары с воздуха по целям в Рафахе, где выявлены оставшиеся формирования палестинского радикального движения ХАМАС.

С начала объявленной Израилем эвакуации 6 мая Рафах, по данным ООН, покинули уже почти 800 тысяч человек. Они перебрались на побережье сектора Газа в лагерь "Аль-Мавази", объявленный израильскими военными "гуманитарной зоной". 

До начала израильского наступления в Рафахе близ границы с Египтом находилось около 1,4 млн человек, преимущественно беженцев, спасавшихся от боевых действий в других районах сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35 с половиной тысячи человек, еще почти 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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