ООН: Рафах покинули около 800 тысяч палестинцев

Около 800 тысяч палестинцев были вынуждены бежать из Рафаха после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в южном городе сектора Газа против оставшихся батальонов террористической организации ХАМАС менее чем две недели назад. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) Филип Лазарини в соцсети X. По словам Лазарини, покидающие свои дома палестинцы "оказываются беззащитными", а утверждения ЦАХАЛ о том, что палестинцы могут переместиться в безопасные зоны внутри сектора Газа, являются ложными. "В секторе Газа нет безопасных зон. Ни одно место не является безопасным. Никто не в безопасности", - написал глава БАПОР.

Лазарини также добавил, что в районах, куда бегут палестинцы, отсутствуют "минимальные условия" для оказания экстренной гуманитарной помощи. Основные КПП, через которые можно попасть в сектор Газа, остаются закрытыми или небезопасными из-за боевых действий. По словам главы БАПОР, с 6 мая до южной части сектора добрались только 33 грузовика с гуманитарной помощью, что является "крохотной частью на фоне растущих гуманитарных потребностей и массовых перемещений". Лазарини также заявил о необходимости прекращения огня в Газе, поскольку дальнейшая эскалация приведет лишь "к еще большему хаосу среди гражданского населения".

AFP: В секторе Газа вновь идут ожесточенные бои

О возобновлении активных боевых действий в секторе Газа 18 мая сообщило агентство AFP. По его данным, бои ведутся как в расположенном на юге городе Рафах, так и в северном регионе. На юго-востоке сектора за прошедшие сутки неоднократно раздавались звуки выстрелов и разрыва гранат, к югу от Рафаха наблюдали атаки израильских истребителей, передает агентство.

Интенсивные бои происходили в ночь на 18 мая и в городе Джабалии на севере сектора. Накануне, 17 мая, представители ЦАХАЛ заявили, что в там произошло, "возможно, самое сильное" проявление насилия с начала военной операции Израиля против ХАМАС в октябре 2023 года.

Член военного кабинета Израиля поставил ультиматум Нетаньяху

Глава альянса "Государственный лагерь" и один из трех членов чрезвычайного правительства Израиля Бени Ганц потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подготовить стратегию послевоенного урегулирования в секторе Газа до 8 июня. В противном случае Ганц пригрозил выйти из военного правительства.

Среди первоочередных целей такой стратегии Ганц выделил следующие: возвращение всех израильских заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа под военным контролем Израиля, а также создание в нем гражданской администрации при участии США, Европы, арабских стран и Палестинской автономии.

Нападение ХАМАС на Израиль

Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35 380 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.