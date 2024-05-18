AFP: В секторе Газа вновь идут ожесточенные бои

В районе города Рафах, а также на севере региона идут активные боевые действия, Израиль совершает авианалеты, пишет агентство со ссылкой на очевидцев.

В секторе Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит военную операцию против террористической организации ХАМАС, в субботу, 18 мая, возобновились активные боевые действия и воздушные атаки, передает агентство AFP.

Со ссылкой на источники оно пишет, в частности, что бои ведутся как в расположенном на юге сектора Газа городе Рафах, так и в северном регионе. Со своей стороны кувейтская больница в Рафахе сообщила, что после ночного израильского авианалета скончались два обитателя лагеря для беженцев.

Как пишет AFP со слов очевидцев, на юго-востоке сектора Газа за прошедшие сутки неоднократно раздавались звуки выстрелов и разрыва гранат, к югу от Рафаха наблюдали атаки израильских истребителей.

Интенсивные бои происходили в ночь на 18 мая и в городе Джабалии на севере анклава. Накануне, 17 мая, представители ЦАХАЛ заявили, что в там произошло, "возможно, самое сильное" проявление насилия с начала военной операции Израиля против ХАМАС в октябре 2023 года.

Прибытие новой партии гуманитарной помощи

Израильская армия сообщает также, что первые 310 контейнеров с гуманитарной помощью, прибывшие в сектор Газа 17 мая через новый пирс, построенный американскими военными, уже распаковываются. По данным Центрального командования ВС США CENTCOM, отвечающего за операции на Ближнем Востоке, в ближайшие дни в сектор Газа через временный причал будет доставлено еще 500 тонн гуманитарных грузов.

Австрия размораживает средства для БАПОР

18 мая Австрия сообщила, что размораживает средства для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). Эти платежи были заблокированы Веной в связи с выдвинутыми Израилем обвинениями, что сотрудники этой организации причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Как пишет агентство Reuters, БАПОР предоставило план действий, направленный на то, чтобы лучше обеспечивать собственную независимость, усилить внутренние проверки и контроль за собственными сотрудниками.

Как указывает МИД Австрии, в 2024 году Вена выделит БАПОР 3,4 млн евро. Первая часть этих средств будет предоставлена уже летом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.