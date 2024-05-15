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США планируют поставить Израилю оружие на $1 млрд

Александр Дельфинов
15 мая 2024 г.

Белый дом проинформировал Конгресс США о намерении поставить Израилю новый пакет вооружений, включающий 700 млн долларов на бронетехнику и еще 500 млн - на другую боевую технику, пишет The Wall Street Journal.

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Дым над городом Рафах в секторе Газа
Дым над городом Рафах в секторе ГазаФото: -/AFP

Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 14 мая, проинформировала Конгресс США о намерении поставить Израилю новый пакет вооружений на сумму более чем 1 миллиард долларов, пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя администрации.

Согласно этой информации, пакет может включать в себя 700 млн долларов (около 647 млн евро) на бронетехнику, еще 500 млн долларов (около 462 млн евро) на другую боевую технику и 60 млн долларов (около 55 млн евро) - на минометные боеприпасы. Предполагается, что администрация уже инициировала процесс одобрения таких поставок.

В свою очередь, телеканал CNN сообщает со ссылкой на анонимные источники в Конгрессе США, что Белый дом только начинает длительный процесс утверждения новой сделки по поставкам оружия Израилю. По этим данным, Госдепартамент дал старт переговорам с соответствующими комитетами Палаты представителей и Сената, но нет точных временных рамок, в которые Конгресс должен быть официально уведомлен о предстоящей сделке, после чего ему предстоит ее одобрить.

Байден пригрозил остановить поставки Израилю ряда вооружений

Несколькими днями ранее, 9 мая, сообщалось, что Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю некоторых видов оружия, если тот начнет военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. "Я четко дал понять: если израильтяне войдут в Рафах - чего они еще не сделали, - то я не буду поставлять им оружие, которое они исторически использовали для таких операций", - сказал американский лидер в интервью телеканалу CNN. В то же время глава Белого дома дал понять, что Вашингтон не откажется от обеспечения безопасности Израиля.

Днем ранее стало известно, что США уже задержали отправку Израилю 1800 бомб весом 907 кг и 1700 бомб весом 226 кг, которые, как опасался Байден, могут быть сброшены на Рафах.

Израиль захватил КПП "Рафах" в секторе Газа

В ночь на 7 мая израильские военные сообщили об установлении "оперативного контроля" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" в южной части сектора Газа на границе с Египтом. СМИ Израиля показали кадры, на которых видно, что над палестинским участком КПП развевается израильский флаг.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 35 тысяч человек, еще более 78 с половиной тысяч получили ранения. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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