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США: Израиль мог нарушать международное право в секторе Газа

Сергей Ромашенко
11 мая 2024 г.

Израильские военные обладают опытом и средствами для минимизации ущерба. Но высокое число мирных жертв в секторе Газа вызывает сомнения в том, что Израиль эффективно использует эти средства, полагает Госдепартамент США.

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Разрушения в палестинского городе Рафах в секторе Газа
Разрушения в палестинского городе Рафах в секторе ГазаФото: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

США считают вероятным, что Израиль, применяя американские вооружения в секторе Газа, нарушал нормы международного права. Есть основания полагать, что Израиль применял оружие способами, несовместимыми с международными правовыми нормами, говорится в докладе Госдепартамента США, обнародованном в пятницу, 10 мая.

В то же время в докладе не содержится окончательных выводов. Характер конфликта в секторе Газа затрудняет оценку отдельных случаев и формирование окончательных заключений, поясняется в документе.

В феврале президент США Джо Байден под давлением со стороны критиков в собственной Демократической партии, обеспокоенных положением гражданского населения в секторе Газа, призвал страны, получающие американскую военную помощь, представить убедительные заверения в том, что они соблюдают законодательство о правах человека.

Израиль заверил, что соблюдает права человека

В докладе Госдепартамента отмечается, что, несмотря на "ряд серьезных сомнений", все страны, получающие военную помощь США, в том числе Израиль, Колумбия, Ирак, Кения, Нигерия, Сомали и Украина, представили такие заверения, и это позволило США продолжать оказывать им военную поддержку.

Израиль представил свои заверения Конгрессу США. "Однако, учитывая, что Израиль в значительной степени зависит от изготавливаемых в США вооружений, есть основания полагать, что израильские войска после масштабного нападения исламистов ХАМАС 7 октября в ряде случаев использовали вооружения путем, несовместимым с обязательствами в рамках норм международного права", - говорится в докладе Госдепа.

Байден пригрозил прекратить военную помощь Израилю

В документе отмечается, что израильские военные обладают знаниями, опытом и средствами, позволяющими минимизировать ущерб, но события на местах, в том числе высокое количество гражданских жертв, вызывают серьезные сомнения в том, что израильская армия эффективно использует эти возможности во всех случаях.

Недавно Байден пригрозил Израилю прекращением американской военной помощи в том случае, если Израиль начнет масштабную военную операцию в палестинском городе Рафах на границе с Египтом. В этом городе нашли прибежище более миллиона гражданских лиц, спасающихся от боев в других районах сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 35 тысяч человек, еще более 78 с половиной тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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